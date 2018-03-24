Орешкин и Голодец проводят встречу с министром экономики Японии

Орешкин, Голодец и Сэко принимают участие в проходящем в Осаке российско-японском симпозиуме, посвященном программе университетских обменов по подготовке кадров для производственных отраслей в России и Японии.