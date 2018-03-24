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Орешкин и Голодец проводят встречу с министром экономики Японии
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Орешкин и Голодец проводят встречу с министром экономики Японии 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ОСАКА, 24 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец проводят встречу с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко, занимающим также пост министра по делам сотрудничества с Россией в области экономики, передает корреспондент РИА Новости.
Орешкин, Голодец и Сэко принимают участие в проходящем в Осаке российско-японском симпозиуме, посвященном программе университетских обменов по подготовке кадров для производственных отраслей в России и Японии.
В мероприятии также участвуют президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Общественной палаты РФ, председатель совета директоров группы компаний «Р Фарм» Алексей Репик, президент Кансайской федерации экономических организаций «Канкэйрен», президент компании «Сумитомо Электрик» Масаёси Мацумото, а также представители десяти ведущих российских вузов.
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