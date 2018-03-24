Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /20/

В-четвертых, направлять стабильное и планомерное развитие инвестиций за рубежом. Необходимо обновлять формы инвестирования, углублять международное сотрудничество в сфере производственных мощностей. Интенсифицировать создание зарубежных зон торгово-экономического сотрудничества, выявлять стимулирующую роль инвестиций в развитии торговли и производств. Посредством обновления механизмов инвестирования и финансирования предоставлять больше удобств для использования китайского юаня в торгово-инвестиционной деятельности, формировать новую конъюнктуру интернационализации китайского юаня. Необходимо совершенствовать законы и законоположения об инвестиционной деятельности за рубежом, улучшать сервисную платформу мониторинга в этой сфере. Совершенствовать систему регистрации и отчетности о зарубежной инвестиционной деятельности, осуществлять контроль и управление всеми направлениями и всем процессом, наращивать потенциал предоставления услуг в области инвестирования за рубежом.

В-пятых, принимать активное участие в экономической глобализации и стимулировать этот процесс. Как страна-организатор таких международных мероприятий, как ежегодная конференция Боаоского азиатского форума, саммит ШОС , саммит в рамках Форума сотрудничества Китай-Африка и первая Китайская международная выставка импортных товаров, мы будем прилагать максимум усилий для их успешного проведения. Будем поддерживать ООН , «Большую двадцатку» и другие международные организации, играющие роль основной платформы глобального управления, активнее раскрывать роль АТЭС , механизма сотрудничества стран БРИКС и т.д. Непрерывно углублять двустороннее и многостороннее инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество, поддерживать многостороннюю торговую систему, стимулировать упрощение процедур в области торговли и инвестиций на высоком уровне.

9. Повышать уровень обеспечения и улучшения жизни населения. Необходимо интенсивно стимулировать структурную реформу в сфере предложения, ориентированную на социальную сферу, делать упор на восполнение недостатков в области общественных услуг, прилагать максимум усилий для удовлетворения постоянно растущих потребностей народа в прекрасной жизни.

Во-первых, повышать качество трудоустройства и уровень доходов населения. Неизменно следуя стратегии приоритетного увеличения занятости, реализовывать и совершенствовать активную политику трудоустройства. Необходимо на основе единого планирования реализовать государственную программу развития потенциала высококвалифицированных специалистов, проводить широкомасштабное профессиональное обучение и квалификационную подготовку. Одновременно предстоит регулировать производственную структуру, улучшать личностные качества трудящихся. В контексте стимулирования занятости посредством поощрения предпринимательства следует претворять в жизнь новые политические установки, направленные на поддержку предпринимательской деятельности рабочих-выходцев из деревни и других категорий населения, возвращающихся в деревню либо приезжающих из города в сельскую местность для открытия своего бизнеса. Необходимо предоставлять всесторонние общественные услуги в сфере трудоустройства, энергичнее осуществлять программу содействия трудоустройству и предпринимательству выпускников вузов и программу подготовки кадров на низовом уровне. Уверенно и планомерно налаживать работу по трудоустройству персонала, сокращенного в результате ликвидации избыточных производственных мощностей. В соответствии с общим планом улучшать работу по трудоустройству лиц, испытывающих трудности в поиске работы, демобилизованных военнослужащих и других групп населения. Прилагать активные усилия для смягчения структурных противоречий в области трудоустройства, надлежащим образом искоренять дискриминацию по половому признаку и социальному статусу. Совершенствовать механизм определения нормы заработной платы, механизм роста заработной платы и механизм гарантий ее выплаты. В экспериментальном порядке развивать программы увеличения доходов сельского и городского населения и целевые поощрительные программы. Углублять сопутствующие реформы в области распределения доходов, стимулировать стабильный рост доходов сельского и городского населения, обеспечить дальнейшее уменьшение разницы в доходах городского и сельского населения.

Во-вторых, создавать многоуровневую систему социального обеспечения. В рамках реформирования и совершенствования системы основного страхования по старости планируется повышение норм базовых пенсий для пенсионеров предприятий, государственных органов и бюджетных учреждений, а также базовой части пенсий сельского и неработающего городского населения. Соразмерно будут повышены нормы прожиточного минимума в городе и на селе, а также нормы дотаций для военнослужащих льготных категорий. Будут запущены пилотные проекты коммерческого страхования по старости с отсроченного взимания подоходного налога с физического лица. Запланировано частичное наполнение фонда социального обеспечения государственным капиталом, которое будет реализовано по партиям. Необходимо всесторонне проводить работу по созданию единой системы основного медицинского страхования для сельского и неработающего городского населения, совершенствовать систему страхования указанных категорий населения на случай серьезных заболеваний. Следует укреплять и совершенствовать практику прямых межпровинциальных расчетов затрат на госпитализацию, произведенных не по месту жительства, продолжать увеличивать количество подключенных к данной системе низовых медицинских учреждений. Повысить среднедушевые нормы финансовых дотаций для сельского и неработающего городского населения, участвующего в системе основного медицинского страхования. Стимулировать создание всекитайской единой платформы общественных услуг социального страхования. Продолжать совершенствовать систему социальной помощи в городе и на селе и институт благотворительности. Продолжится реконструкция аварийных сельских построек и старых городских кварталов. /следует/