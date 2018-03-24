Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /2/

2. Углублялась структурная реформа в сфере предложения, непрерывно повышались качество и эффективность развития. Усилия прилагались к улучшению структуры предложения, сокращалось неэффективное предложение, а эффективное предложение расширялось, благодаря чему последовательно повышалась эффективность распределения ресурсов.

Во-первых, заметные успехи были достигнуты в работе по ликвидации избыточных производственных мощностей, устранению переизбытка запасов, делевериджингу, снижению себестоимости и восполнению недостатков. Перевыполнены годовые задачи по ликвидации избыточных производственных мощностей в металлургической и угольной отраслях. Полностью наложен запрет на некачественную сталь, полученную из отходов производства, были ликвидированы 65 млн кВт. мощностей угольных электростанций путем выведения их из строя, приостановления или отказа от их строительства. Ускоренными темпами развертывались пилотные проекты по аренде жилья в крупных и средних городах, в которых наблюдается механический прирост населения. Продолжало уменьшаться количество нереализованных объектов недвижимости. К концу 2017 года площадь коммерческого жилья, предназначенного для продажи, снизилась на 15,3% по сравнению с аналогичным показателем конца 2016 года. Коэффициент финансового левериджа предприятий стабилизировался и имел тенденцию к понижению. К концу года коэффициент заемного капитала превышающих установленный масштаб промышленных предприятий составил 55,5%, снизившись на 0,6 процентного пункта. Наращивалась динамика сокращения налогов и денежных сборов, за год налоговое бремя различных рыночных субъектов снизилось более чем на 1 трлн юаней. Интенсивно шла работа по восполнению недостатков в ключевых отраслях и слабых звеньях. Сохранялся относительно быстрый рост инвестиций в такие области, как экология и охрана окружающей среды, инфраструктура, объекты по предоставлению общественных услуг в бедных районах. Прирост инвестиций, направленных на защиту экологии и оздоровление окружающей среды, на управление водным хозяйством и на развитие сельского хозяйства, составил соответственно 23,9%, 16,4% и 16,4%, а темпы роста соответственно на 16,7, 9,2 и 9,2 процентного пункта выше темпов роста общего объема инвестиций.

Во-вторых, позитивные сдвиги отмечались в развитии реального сектора экономики. Решительные шаги сделаны в превращении Китая в державу с передовой обрабатывающей промышленностью. Полным ходом шла реализация программы «Сделано в Китае — 2025». Планомерно осуществлялись важнейшие проекты в области создания инновационных центров обрабатывающей промышленности, укрепления основ промышленности, зеленого производства и интеллектуализации производства. Ускорялись трансформация и модернизация таких отраслей, как производство механического оборудования, нефтехимическая промышленность, медобслуживание и фармацевтика, металлургия, производство строительных и новых материалов, легкая и текстильная промышленность и др. Обнародованы «Индикативные предложения Госсовета по углубленному развитию промышленного Интернета по модели ''Интернет плюс передовая обрабатывающая промышленность''» (Го Фа [2017] №50). Очевидные результаты достигнуты в распространении и применении автомобилей на новых энергоносителях. Продолжала осуществляться трехлетняя программа действий по наращиванию основных конкурентных преимуществ таких ведущих отраслей, как производство оборудования для рельсового транспорта, промышленная робототехника и т.д. Был учрежден «День китайских брендов».

В-третьих, сфера услуг развивалась в русле высокой эффективности и отличного качества. Ускоренными темпами развивались сервис производственного характера и сфера бытового обслуживания. Была обнародована и принята к осуществлению общая программа инновационного развития сферы услуг. Основательно продвигалась работа по запуску новой очереди пилотных проектов комплексного реформирования сферы услуг. Добавленная стоимость сферы услуг возросла на 8%, ее вклад в экономический рост достиг 58,8%, что на 1,3 процентного пункта выше показателя предыдущего года.

В-четвертых, продолжал повышаться уровень инфраструктурного обеспечения. В общей сложности было запущено строительство 122 объектов из 172 наиболее важных гидротехнических объектов, в том числе 16 новых объектов в 2017 году. Динамично совершенствовалась современная комплексная транспортно-коммуникационная система, постоянно оптимизировалось размещение транспортных инфраструктурных сетей. За год инвестиции, направленные на железнодорожное строительство, превысили 800 млрд юаней, а инвестиции, направленные на развитие автомобильных магистралей и водных путей, превысили 2 трлн юаней, инвестиции в гражданскую авиацию составили 82,5 млрд юаней. Быстрое развитие получили мультимодальные перевозки, объем смешанных контейнерных перевозок с участием железнодорожного и водного транспорта вырос более чем на 20%. Всесторонне претворялась в жизнь стратегия революционных изменений в области производства и потребления энергии. По единому плану проходило строительство энергетических инфраструктурных сетей.

3. Интенсивно продвигалась структурная реформа в сфере предложения в сельском хозяйстве, форсированно культивировались новые драйверы развития сельского хозяйства и села. Уверенно шла модернизация сельского хозяйства, последовательно повышалась доля высококачественной сельхозпродукции, продолжал укрепляться фундамент сельского хозяйства.

Во-первых, ускорился процесс регулирования структуры сельского хозяйства. Общий объем производства зерна достиг 618 млн т, площадь посевов крупяной кукурузы в общей сложности сократилась на 1,32 млн га, а площадь, отведенная для выращивания кормовых культур взамен продовольственных, превысила 867 тыс. га. Всемерно шла работа по созданию сельхозугодий высокого стандарта, основательно велось строительство целого ряда высокостандартных водосберегающих показательных зон сельского хозяйства. Активно разворачивалось строительство функциональных зон производства зерна, охраняемых районов производства важных видов сельхозпродукции и лидирующих зон производства специфических сельхозпродуктов. Продолжалось активное развертывание пилотных проектов по охране и использованию черноземных почв, пилотных проектов, связанных с введением системы севооборота и паровой системы земледелия, а также пилотных проектов по восстановлению почв, загрязненных тяжелыми металлами. Качество пахотных земель сохранялось и повышалось.

Во-вторых, уверенно продвигалась реформа сельского хозяйства и села. Совершенствовалась политика минимальных закупочных цен на рис и пшеницу, углублялась реформа системы закупок и резервирования кукурузы. Корректировалась и совершенствовалась политика целевых цен на хлопок и соевые бобы, эффективно велась работа по решению проблемы излишков запасов зерна и хлопка, стабильно функционировал рынок зерна, хлопка, масла, сахара и других основных видов сельхозпродукции. Была выявлена регулирующая роль оборота резервных запасов химических удобрений, ядохимикатов и других средств сельхозпроизводства, обеспечивалось их достаточное рыночное предложение, цены в основном оставались стабильными. Планомерно проводилась реформа системы сельской коллективной собственности, завершилась работа по подтверждению и регистрации подрядного права на сельские земельные участки площадью 74 млн га. Уверенно проводилась реформа порядка разграничения права собственности на землю, права на подрядное возделывание земли и права хозяйственного ведения на землю.

В-третьих, на селе развивались и укреплялись новые производства и новые форматы хозяйственной деятельности. Быстрыми темпами развивалась электронная торговля сельхозпродукцией. Наблюдалось бурное развитие рекреационного сельского хозяйства и сельского туризма, непрерывно увеличивалось количество хозяйствующих субъектов нового типа в аграрном секторе. Ускорялся процесс интегрированного развития первичного, вторичного и третичного секторов экономики на селе. Всесторонне осуществлялись мероприятия по комплексному образцово-показательному внедрению электронной торговли в деревне и пилотная образцово-показательная программа «Сотня уездов, тысяча волостей и десять тысяч сел» в контексте интегрированного развития производств на селе. Был создан ряд государственных индустриальных парков развития современного сельского хозяйства. Непрерывно появлялись новые формы хозяйственной деятельности, такие как прямое снабжение и прямой сбыт, креативное сельское хозяйство, «образовательный сад», «умное» сельское хозяйство, сельский комплекс и т.д. Новые драйверы развития сельского хозяйства и села форсированно концентрировались.

В-четвертых, в сельском хозяйстве и на селе продолжали улучшаться производственные и бытовые условия. Интенсивно продвигалась работа по применению сельскохозяйственных водосберегающих мер, площадь применения высокоэффективных водосберегающих технологий орошения по всей стране увеличилась на 1,44 млн га. Всесторонне осуществлялся проект прокладки 1 млн км сельских автодорог, построено и реконструировано еще 285 тыс. км автодорог в сельской местности, перестроены аварийные дома для 1,906 млн малообеспеченных сельских семей. Эффективно проходило строительство объектов полевой ирригации, развертывалась программа закрепления результатов и повышения уровня работы по обеспечению сельских жителей безопасной питьевой водой, шло сооружение объектов складской логистики для зерна и масла. Ускоренными темпами велось строительство объектов низкотемпературной логистики для сельхозпродукции и оптовых рынков сельхозпродукции общественного значения и т.д. Активно продвигалось строительство сельской информационной инфраструктуры в центральном и западном регионах. Форсированно улучшались сети уездной, волостной и сельской логистики. Полномасштабно разворачивалась работа по переселению населения, живущего возле плавней в низовьях Хуанхэ, велась соответствующая строительная работа. /следует/