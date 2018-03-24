Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /19/

7. По-настоящему выявлять эффективную роль потребления и инвестиций. Увеличивать потребление населения, наращивать эффективные инвестиции, формировать благоприятное взаимодействие между оптимизацией структуры предложения и соразмерным увеличением общего спроса.

Во-первых, совершенствовать систему и механизм стимулирования потребления. Будет продолжаться реализация программы «Десять направлений расширения потребления». Будет поддерживаться вовлечение общественных сил в такие сферы, как медобслуживание, обеспечение достойной старости, образование, культура, спорт и физкультура. Будет стимулироваться интегрированное развитие Интернета и таких сфер услуг, как обеспечение достойной старости, медобслуживание, обслуживание на дому, экспресс-доставка и т.д. Предстоит всемерно поддерживать развитие индустрии здоровья, создавать систему предложения качественных услуг по уходу за престарелыми людьми. Стимулировать повышение качества и расширение масштаба обслуживания на дому, способствовать профессиональной подготовке лиц, занимающихся такого рода обслуживанием.

Во-вторых, энергично наращивать новые точки роста потребления. Поощрять потребление в сфере автомобилей на новых энергоносителях. Поощрять региональные власти к поддержке приобретения автомобилей, работающих на новых энергоносителях, и созданию необходимых удобств для их движения. Расширять сферу реализации пилотных проектов по параллельному импорту автомобилей. Поощрять и ориентировать потребление энергосберегающей, природоохранной, низкоуглеродной и прочих видов зеленой продукции. Культивировать и наращивать новые формы информационного потребления в сфере «умного дома», носимых девайсов и т.д., стимулировать развитие таких новых сфер потребления, как «цифровой дом», дистанционные индивидуальные заказы, потребление впечатлений, долевое потребление и т.д. Продвигать цифровое потребление, ускорять интегрированное развитие электронной коммерции и реальной торговли. Наращивать темпы модернизации туристического потребления, реализовать программу повышения качества въездного туризма, внедрять систему оплачиваемых отпусков, снижать цены на входные билеты в ведущие государственные туристические зоны, повышать качество туристских услуг, всемерно развивать туризм, базирующийся на полной укомплектованности туристическими ресурсами региона, продвигать развитие «круизной экономики».

В-третьих, продолжать оптимизировать среду потребления. Необходимо нормировать и ориентировать научное и планомерное развитие таких новых форм потребления, как велосипеды общего пользования и т.п. Повсеместно отменить ограничения на перерегистрацию поддержанных автомобилей. Предстоит обеспечить производство товаров на одних и тех же производственных линиях, по одним и тем же стандартам и с одинаковым уровнем качества, ориентированных на реализацию как в стране, так и за рубежом. Обеспечить преемственность известных старых брендов Китая , стимулировать их развитие. Формировать механизм участия потребителей в работе стандартизации. Форсировать создание системы отслеживания процесса производства важных видов товаров, эффективнее расследовать случаи нарушения прав потребителей в приоритетных отраслях и сферах и привлекать виновных к ответственности. Усиливать рыночный контроль и управление, развертывать межотраслевые и межрегиональные совместные мероприятия по борьбе с контрафактной продукцией. Развертывать мероприятия, призванные сформировать спокойную среду потребления.

В-четвертых, фокусировать внимание на оптимизации инвестиционной структуры в приоритетных областях. Продолжать выявлять ориентирующую роль правительственных инвестиций. Размер запланированных центральным бюджетом в этом году инвестиций составит 537,6 млрд юаней, увеличившись на 30 млрд юаней по сравнению с предыдущим годом. Эти средства предназначены для усиления поддержки сельского хозяйства, села и крестьянства, стимулирования развития за счет инноваций, защиты экологии, улучшения жизни населения, развития потенциала обеспечения безопасности и других областей. Инвестиции будут направлены на интенсивное создание инфраструктурных сетей в сфере гидротехнических объектов, железных и автомобильных дорог, водных и воздушных путей сообщения, трубопроводов, электросетей, информатики и логистики. Необходимо ускорять процесс обнародования положений о правительственных инвестициях. Со всей серьезностью претворять в жизнь политику и меры по поддержке частных инвестиций, создавать стабильную, прозрачную и справедливую инвестиционную среду, обеспечить доступ частных инвестиций в нефтегазовую, телекоммуникационную и другие сферы. Следует нормировать и упорядочивать процесс внедрения модели государственно-частного партнерства, поощрять участие частного капитала в этом процессе. Разнообразить методы введения накопленных активов в оборот, целенаправленно использовать возвращенные в бюджеты неосвоенные средства для восполнения недостатков и укрепления слабых звеньев, формировать доброкачественный инвестиционный цикл.

8. Стимулировать формирование новой архитектоники всесторонней открытости. Уделяя одинаковое внимание заимствованию извне и выходу вовне, ускорять культивирование новых преимуществ для участия в международном экономическом сотрудничестве и конкуренции.

Во-первых, активно стимулировать реализацию инициативы «Один пояс — один путь». Следует продуктивно внедрять достижения Форума на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс — один путь», создавать и совершенствовать постоянно действующий в этой сфере механизм. Продолжать стимулировать как международное сотрудничество, так и сопряжение стратегий и программ развития в рамках этой инициативы. Выявлять стимулирующую роль финансов в развитии «Одного пояса — одного пути». Энергичнее стимулировать реализацию проектов в области железных и автомобильных дорог, связи, электросетей, портов, парков производственного сотрудничества, энергетической инфраструктуры и т.д., усиливать триединую «мягкую взаимосвязанность» между политикой, регламентами и стандартами. Обеспечивать здоровое и планомерное развитие программы сообщения железнодорожных экспрессов Китай-Европа. Активизировать создание Цифрового (онлайнового) Шелкового пути, интенсифицировать строительство и эксплуатацию пространственно-информационного коридора. Углублять гуманитарные обмены и сотрудничество. Интенсифицировать предупреждение рисков в области безопасности.

Во-вторых, уверенно превращать Китай в полноценную торговую державу. Следует активно повышать качество и добавленную стоимость экспортной продукции, поощрять экспорт продукции в сфере новых и высоких технологий, производства оборудования и собственных брендов. В целях обеспечения сбалансированного развития внешней торговли необходимо активно наращивать импорт, снижать ввозные таможенные пошлины на автомобили и часть потребительских товаров. Предстоит интенсивно реализовывать пилотные проекты инновационного развития торговли услугами, усиливать показательную и стимулирующую роль образцово-показательных городов, занимающихся аутсорсинговыми услугами. Стимулировать создание баз трансформации и модернизации внешней торговли, торговых площадок и сервисной системы международного маркетинга. Поддерживать центральный, западный и северо-восточный регионы в развитии перемещаемой толлинговой торговли, поощрять развитие анклавной экономики. Культивировать новые модели торговли и новые виды хозяйственной деятельности в сфере торговли, поддерживать здоровое развитие трансграничной электронной коммерции и другие новые виды хозяйственной деятельности.

В-третьих, энергично поддерживать стабильное увеличение масштабов использования иностранных инвестиций, способствовать оптимизации их структуры. Предстоит полностью ввести в действие модель управления, объединяющую национальный режим на прединвестиционной стадии с «негативным списком», планомерно либерализовать доступ на рынок, расширять открытость внешнему миру в сфере финансов, телекоммуникаций, образования и т.п., осуществлять полную открытость сферы обычной обрабатывающей промышленности. Необходимо совершенствовать соответствующие законы об иностранных инвестициях, защищать законные права и интересы иностранных инвесторов. Стимулировать создание пилотных зон свободной торговли, отвечающих высоким стандартам и обладающих высоким качеством, наделять их еще большими полномочиями в вопросах самостоятельного реформирования, изучать возможности создания портов свободной торговли с китайской спецификой. Активно и разумно способствовать двусторонней открытости рынка капитала. Совершенствовать всеохватное осмотрительное макрорегулирование трансграничного движения финансов. Создать и совершенствовать всеохватную систему контроля и управления внешними долгами, практически и эффективно предотвращать риски в сфере внешних долговых обязательств. /следует/