Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /15/

3. Углублять реформы в ключевых сферах, имеющих базисный характер. Форсировать создание экономической системы, позволяющей полностью выявить роль рынка и обеспечить более качественное выполнение правительственными органами своих функций. Прилагать усилия к пробуждению жизненных сил всех рыночных субъектов.

Во-первых, продолжать распространять комплексные результаты реформы по упрощению административных процедур, по делегированию полномочий вниз с соответствующим контролем и по оптимизации предоставления госуслуг. Всесторонне продвигать работу по упрощению администрирования и делегированию полномочий вниз, разработать и составить перечни властных полномочий и сфер ответственности ведомств Госсовета. В масштабах всей страны осуществлять реформу по выдаче патента на право деятельности предприятий без предварительного оформления отраслевых лицензий, значительно сократить число лицензий, выдаваемых после получения патента. Развивать реформу по введению комплексного законоприменения. Повсеместно внедрять практику надзора по принципу «случайного отбора как проверяемых объектов, так и инспекторов, и своевременного оглашения результатов проверки». Активизировать основанную на данном принципе совместную межведомственную проверку. Интенсифицировать создание механизма контроля и управления нового типа, способного гарантировать выполнение обязательств и публичное раскрытие информации. Оптимизировать административные услуги, улучшать и оптимизировать систему визирования и утверждения строительных работ. Интенсифицировать работу по стандартизации предоставления административных услуг. Всемерно внедрять практику «Интернет плюс административные услуги». После упорядочения и объединения внести в базу всекитайской платформы совместного использования информации административную информацию ведомств Госсовета. В опытном порядке стимулировать практику предоставления общественных услуг в сфере данных, масштабнее и шире внедрять практику онлайнового визирования и утверждения. Форсировать создание системы оценки деловой среды и поэтапно вводить ее по всей стране.

Во-вторых, направить силы на совершенствование системы имущественных прав. В соответствии с законом и на равноправной основе защищать имущественные права всех секторов экономики. Стимулировать работу по пересмотру или аннулированию законов и правовых актов, не благоприятствующих охране имущественных прав на равноправной основе. На основании закона квалифицировать и пересмотреть дела, касающиеся споров и обжалований в сфере имущественных прав. Продвигать работу по культивированию «административной честности», важным содержанием которой является охрана имущественных прав. Создать благоприятную среду для развития негосударственных предприятий. Реализовать важнейшие меры, направленные на пробуждение и сохранение предпринимательского духа, оздоровлять механизм, позволяющий предпринимателям участвовать в разработке политических установок, касающихся предприятий. Разработать соответствующий законам и нормам механизм компенсации и оказания помощи предприятиям, законные права и интересы которых ущемляются в силу упорядочивания правительственного планирования и изменения политических установок. В опытном порядке стимулировать реформу, нацеленную на внедрение системы комплексного управления в сфере прав интеллектуальной собственности.

В-третьих, ускорять реформу по размещению факторов производства на основании рыночных принципов. Углублять реформу института прописки, реформу по предоставлению общественных услуг и другие соответствующие реформы. Форсированно совершенствовать систему вторичного рынка земли. Стимулировать повсеместное проведение реформы системы инвестирования и финансирования. Углублять реформу визирования инвестиционных проектов предприятий, продвигать пилотную реформу по внедрению системы неукоснительного исполнения предприятиями обязательств по их инвестиционным проектам. Создавать и оздоровлять систему контроля, управления и правоприменения в сфере инвестиционных проектов предприятий, а также систему ревизии работ по инвестиционным проектам правительства. Продвигать реформу торговли общественными ресурсами на рыночных началах, создавать платформу совместного использования соответствующих данных. Реализовывать пилотные проекты в сфере торговли наличной электроэнергией, в сфере распределения и сбыта природного газа, продвигать реформу системы передачи права на добычу полезных ископаемых. Совершенствовать систему разведки и добычи нефтегазовых ресурсов, последовательно либерализовать доступ в эту область. Разработать проекты реализации реформы систем и механизмов в таких важнейших сферах, как эксплуатация нефтегазовых трубопроводов и другие. Усиливать надзор за определением себестоимости при установлении цен, регулируемых правительством. Углублять реформы ценообразования, касающегося монопольных звеньев и общественных услуг в таких сферах, как электроэнергетика, природный газ, водоснабжение в городах и поселках, сельскохозяйственное водоснабжение, медицинские услуги, железнодорожные перевозки и т.д.

В-четвертых, создать рыночную систему, характеризующуюся справедливой конкуренцией и упорядоченным взаимодействием. Всесторонне ввести в действие и непрерывно совершенствовать унифицированный в масштабах всей страны порядок «негативного списка», регламентирующего доступ на рынок, ликвидировать дискриминационные ограничения и различные скрытые препятствия, расширять доступ негосударственного капитала в различные сферы рынка. Упорядочить и упразднить разнообразные положения и практики, тормозящие образование единого рынка и установление справедливой конкуренции, повсеместно ввести систему проверки соблюдения правил справедливой конкуренции, усилить исполнение антимонопольного законодательства. Создавать и оздоровлять систему законоположений и норм, касающихся кредитов, совершенствовать механизм совокупного поощрения за надлежащее исполнение обязательств и совокупного взыскания в случае их недобросовестного исполнения, форсировать создание общественной системы кредитных историй.

В-пятых, углублять реформу в сфере управления государственными активами и реформу госпредприятий. Совершенствовать систему управления разнообразными государственными активами, ускорять трансформацию функций органов контроля и управления госактивами с перемещением их акцента на управление капиталом, реформировать систему предоставления полномочий на хозяйствование государственным капиталом. Ускорять оптимизацию размещения государственного сектора экономики, его структурное регулирование и стратегическую реструктуризацию. Отводя капиталу роль узлового связующего звена, стимулировать взаимное дополнение преимуществами предприятий всех форм собственности, способствовать усилению, оптимизации и укрупнению государственного капитала. Активно и надлежащим образом продвигать реформу по диверсификации акционерных прав госпредприятий и реформу по внедрению смешанной формы собственности, продолжать стимулировать пилотную реформу по внедрению смешанной формы собственности в приоритетных областях, культивировать предприятия мирового флагманского уровня, обладающие международной конкурентоспособностью. Углублять реформу лесных территорий, находящихся в государственной собственности, и государственных лесхозов, а также реформу в области освоения целинных и залежных земель.

В-шестых, активно и разумно стимулировать реформу бюджетно-налоговой и финансовой систем. Продвигать реформу по разграничению финансовых полномочий и расходных обязательств между центром и местами, разработать проект реформы по распределению доходов и расходов. Углублять реформу системы бюджетного управления, повысить удельный вес перечислений из бюджета хозяйствования госкапиталом в обычный общественный бюджет. Повсеместно заниматься отслеживанием результатов, повышать эффективность использования финансовых средств. Развивать реформу порядка взимания подоходного налога с физического лица на основе сочетания комплексного и дифференцированного подходов. Оздоровлять систему местных налогов, прилагать координационные усилия к продвижению законотворческой работы в области налога на недвижимость. Ускорять реформу финансовой системы, совершенствовать управленческую структуру финансовых учреждений как юридических лиц, реформировать систему финансового контроля. Углублять реформу, направленную на определение процентных ставок и валютного курса на рыночной основе. Создать механизм определения целевых процентных ставок и механизм определения коридора процентных ставок. Стимулировать здоровое развитие многоуровневого рынка капитала, повышать долю прямого финансирования, особенно акционерного финансирования. /следует/