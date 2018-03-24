Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /14/

В-четвертых, интенсифицировать строительство гидротехнических, транспортных, энергетических и других объектов инфраструктуры. В текущем году на строительство железных дорог будут направлены инвестиции в объеме 732 млрд юаней, на развитие автомагистралей и водных путей сообщения — примерно 1,8 трлн юаней, общий объем инвестирования в строительство гидротехнических объектов достигнет 1 трлн юаней. Начать строительство новой партии важнейших гидротехнических сооружений. Активизировать работу по укреплению слабых звеньев ирригационных сооружений, в том числе по упорядочению малых и средних рек, по ремонту и укреплению малых водохранилищ, находящихся в аварийном состоянии. Форсировать строительство скоростных железных дорог Пекин-Шэньян, Шанцю-Хэфэй-Ханчжоу, Чжэнчжоу-Ваньчжоу. Начать строительство железных дорог Пекин-Сюнъань, Хотан-Чарклык. Планомерно развивать скоростные автодороги, поддерживать модернизацию и реконструкцию обычных шоссейных магистралей государственного и провинциального значения. Продолжать совершенствовать сеть водных путей, соединяющих реки с морями, магистральные водные пути — с путями местного значения, повышать пропускную способность магистральных фарватеров и уровень модернизации фарватеров местного значения. Активно начать строительство новых аэропортов в Пекине, Чэнду Циндао , стимулировать реконструкцию и расширение узловых аэропортов и строительство аэропортов местных воздушных линий. Поддерживать города, имеющие соответствующие условия, в планомерном развитии городского рельсового транспорта. Стимулировать строительство удобных транспортных коммуникаций в рамках программы действий «Интернет плюс», повышать качество комплексного транспортного обслуживания. Форсировать создание удобной, высокоэффективной, экологически безопасной инфраструктурной сети ведущих логистических узлов. Претворять в жизнь стратегию революционных изменений в энергетической производственно-потребительской системе. Продвигать опытные образцы результатов энергетической революции, организовывать мероприятия, направленные на скачок в развитии неископаемых видов энергоносителей. Создать долгосрочно действующий механизм потребления экологически чистых энергоресурсов, стимулировать высокоэффективное и не причиняющее ущерба экологии использование традиционных энергоносителей. Интенсифицировать оптимизацию размещения электросетей и сетей нефте— и газопроводов, укреплять их взаимосвязанность, наращивать потенциал гарантированного снабжения природным газом, потенциал реагирования на экстренные случаи в сфере нефтегазовых резервов.

2. Форсировать создание государства инновационного типа. Углубленно реализовывать стратегию развития за счет инноваций, продолжать совершенствовать систему поощрения новаторства, непрерывно повышать инновационный потенциал предприятий и конкурентоспособность производств.

Во-первых, активизировать создание государственной системы инноваций. Эффективнее продвигать экспериментальную реформу, ориентированную на всестороннее внедрение инноваций, ускоренно сформировать вторую очередь результатов реформ, пригодных для воспроизведения и распространения. Умножать стратегическую научно-техническую мощь, ускорять реализацию реформаторских мер в сфере науки и технологий. Основательно продвигать создание научно-технических инновационных центров и комплексных национальных научных центров, интенсифицировать строительство государственных лабораторий и наиболее важных объектов научно-технической инфраструктуры. Проводить исследования по созданию государственных комплексных инновационных центров в сфере новых производств, создавать государственные инженерно-исследовательские центры в некоторых стратегически важных отраслях. Продолжать строительство инновационных центров обрабатывающей промышленности государственного уровня и технических центров государственного уровня, созданных на предприятиях. Поощрять лидирующие предприятия становиться организаторами в деле реализации важнейших научно-технических программ. Стимулировать совместную и согласованную инновационную деятельность НИИ, вузов и предприятий, создавать занимающиеся научными исследованиями и разработками учреждения нового типа, образованные в результате глубокого слияния производственных организаций, вузов и НИИ. Наращивать динамику поддержки инновационной деятельности малых и средних предприятий, претворять в жизнь политику поощрения научных работников путем предоставления им акционерных прав, опционов, дивидендов и т.д. Интенсивнее предоставлять доступ к важнейшим государственным объектам научно-исследовательской инфраструктуры, крупной научно-исследовательской аппаратуре и другим научно-техническим ресурсам для их совместного использования.

Во-вторых, форсировать новые прорывы в сфере научно-технических инноваций. Разработать проект интенсификации работы по фундаментальным исследованиям, прикладным фундаментальным исследованиям и техническим инновациям. Разработать проект постепенной и последовательной реализации важнейших целевых научно-технических программ, выработать политику коммерциализации и внедрения в производство важнейших научно-технических достижений. Расширять сферы реализации важнейших государственных научно-технических проектов, уделять больше внимания инновациям в области ключевых и имеющих всеобщий характер технологий, передовых и ведущих технологий, современных инженерных и революционных технологий. Интенсифицировать исследования причин возникновения смога и мер борьбы с ним, стимулировать работу по профилактике и лечению онкологических и других наиболее серьезных заболеваний. Всесторонне претворять в жизнь стратегию наращивания государственной мощи за счет кадров, усиливать подготовку стратегически ценных научно-технических кадров, лидеров научно-технической деятельности, молодых специалистов в области науки и технологий, создать высококвалифицированные команды, занимающиеся развитием инноваций, усилить меры поощрения высококвалифицированных специалистов, наращивать динамику привлечения специалистов высокого уровня из-за рубежа.

В-третьих, вывести массовую предпринимательскую и инновационную деятельность на новый уровень. Выявлять лидирующую роль крупных предприятий, НИИ и вузов, создавать платформы совместного использования ресурсов инновационной и предпринимательской деятельности. Реализовывать «Программу выдвижения ста лучших, а из ста — десяти лидирующих образцово-показательных баз массовой инновационной и предпринимательской деятельности» и программу «десять — сто — тысяча» — программу создания из числа фондов венчурного инвестирования десяти объединений, инвестирования в сотню фондов венчурного инвестирования и поддержки тысячи проектов венчурного инвестирования. Активно проводить работу по выявлению образцово-показательной роли городов-баз стартапов и инноваций для малых и микропредприятий. Поощрять развитие предпринимательской деятельности инновационного типа, стимулировать органическое сочетание внедрения в производство результатов научно-технической деятельности с развитием предпринимательской и инновационной деятельности. Поддерживать предприятия, НИИ и вузы в создании специализированных мейкерспейсов. Распространять пилотные проекты по проведению политики налоговых льгот в отношении венчурного и ангельского инвестирования в масштабах всей страны, поддерживать работу местных органов и направлять ее на улучшение среды финансирования малых и микропредприятий. Создать инклюзивный и инновационный режим контроля и управления. На достойном уровне провести Всекитайскую неделю массовой предпринимательской и инновационной деятельности, серию мероприятий «Голос инновационного Китая», а также разнообразные конкурсы массовой предпринимательской и инновационной деятельности, динамично наращивать в этой сфере активность всего общества.

В-четвертых, углублено развивать военно-гражданскую интеграцию. В полном объеме начать строительство крупных государственных показательных проектов военно-гражданской интеграции. Создавать государственные площадки комплексного общественного обслуживания в этой сфере, развивать в режиме онлайн функционирование китайской сети военно-гражданской интеграции. Стимулировать строительство государственных образцово-показательных инновационных зон военно-гражданской интеграции. Развертывать пилотные проекты развития экономики в контексте требований национальной обороны, проекты по управлению спросом в сфере военно-гражданской интеграции, по коммерциализации результатов научных достижений в области национальной обороны с зарегистрированными правами интеллектуальной собственности и т.д. Дать старт функционированию государственного инвестиционного фонда развития производств двойного назначения в области оборонной науки, технологий и промышленности. Стимулировать военно-гражданское интегрированное развитие оборонной науки, технологий и промышленности, создать систему совместных научно-технических инноваций военно-гражданской интеграции. Продолжать устранять барьеры, препятствующие военно-гражданской интеграции. Создать систему унифицированных статистических и оценочных показателей военно-гражданской интеграции. Наращивать производственные мощности оборонно-промышленного комплекса. Продолжать стимулировать реформу системы управления использованием воздушного пространства. /следует/