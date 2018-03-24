Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /6/

В-третьих, продолжалось наращивание эффективности использования энергоресурсов. Проводились проверка и оценка результатов выполнения целевых показателей в сфере двойного контроля за 2016 год — контроля над общим объемом потребления энергоресурсов и контроля над интенсивностью потребления энергоресурсов. Введен самый строгий порядок управления водными ресурсами, самый строгий порядок охраны пахотной земли и самый строгий порядок экономного землепользования. Продолжала совершенствоваться система освоения и использования полезных ископаемых, началась реформа порядка передачи прав на добычу полезных ископаемых. Культивировались и укреплялись энергосберегающие и природоохранные отрасли. Наращивалась динамика распространения режима «правофланговых энергоэффективности и водоэффективности». Интенсивнее шла работа по планированию и ориентированию в сфере использования вторичных ресурсов, непрерывно укреплялась система «продолженной» ответственности производителей, началось создание баз рециркуляционного использования ресурсов. Была разработана и введена в действие система показателей оценки экологически чистого производства в важнейших отраслях.

В-четвертых, усиливалась динамика оздоровления окружающей среды и защиты экологии. Центральными рабочими группами проведена работа по инспектированию в области охраны окружающей среды, которая полностью охватила 31 провинцию (автономные районы и города центрального подчинения). Всесторонне осуществлялись три программы действий: программа по борьбе с загрязнением атмосферы, программа по борьбе с загрязнением воды и программа по борьбе с загрязнением почвы. С целью достижения сверхнизких выбросов в атмосферу загрязняющих веществ активнее проводилась реконструкция электроагрегатов, отвечающих соответствующим условиям и работающих на угле, общая мощность реконструированных электроагрегатов превысила 700 млн кВт. Были выведены из эксплуатации более 3 млн устаревших автомашин и автомобилей с желтыми наклейками. В 2198 промышленных кластерах построены объекты по централизованной очистке сточных вод. Активно проходило системное упорядочение горных районов, речной и озерной среды, лесных территорий, пахотных земель и степных покровов в особо выделенных районах, таких как очаги песчаных бурь, угрожающие Пекину и Тяньцзиню , карстовые зоны с каменистыми пустынями, истоки трех рек-Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзян. Всесторонне реализовывались проекты по восстановлению лесных и степных покровов на ранее распаханных землях, по сохранению естественных лесных ресурсов, по поддержанию биологического разнообразия и другие важные проекты. По предварительным расчетам, за 2017 год произведены лесопосадки на площади 15,66 млн га. Продолжали развиваться пилотные проекты, имеющие целью комплексную ликвидацию диффузного загрязнения от сельского хозяйства в бассейнах главных рек, комплексное упорядочение территорий, на которых пахотные земли перемежаются пастбищами, с целью восстановления на распаханных землях степных пастбищ, эксперименты по охране черноземных почв в северо-восточном регионе страны. Был опубликован проект по реализации порядка селективного сбора бытовых отходов.

В-пятых, интенсивно велась работа по реагированию на климатические изменения. Успешно запущена всекитайская система торговли квотами на выбросы углерода. Всесторонне реализовывался проект ограничения выбросов парниковых газов на период 13-й пятилетки, были проведены оценка и аттестация результатов выполнения целевых показателей в области снижения выбросов парниковых газов за 2016 год. На основе единого планирования осуществлялись пилотные образцово-показательные проекты низкоуглеродного развития, запущены пилотные проекты создания городов, способных адаптироваться к климатическим изменениям. Свой существенный вклад внесен Китаем в достижение результата на Климатической конференции ООН в Бонне, которым является итоговый документ «Фиджийский момент для применения». В рамках сотрудничества Юг-Юг в области реагирования на изменения климата успешно реализовывалась программа «десять-сто-тысяча», предусматривающая создание в развивающихся странах десяти образцово-показательных низкоуглеродных зон, реализацию ста проектов, нацеленных на замедление климатических изменений и адаптацию к ним, предоставление «тысячи шансов» желающим получить профессиональную подготовку в данной области.

9. Усилия сосредоточивались на обеспечении и улучшении жизни населения, продолжалось повышение уровня жизни народа. Подчеркивалась необходимость придерживаться концепции развития, ставящей в центр внимания народ, продолжали наращиваться инвестиции в область улучшения народной жизни.

Во-первых, важные сдвиги произошли в интенсивной борьбе с бедностью. Объем специальных финансовых средств, выделяемых из центрального бюджета местным бюджетам на борьбу с бедностью, увеличился на 30,3%. На переселение жителей бедных районов из центрального бюджета были направлены инвестиции и субсидии процентных ставок по кредитам в размере 24,4 млрд и 7,249 млрд юаней соответственно. За 2017 год успешно выполнены задача избавления от бедности 12,89 млн сельских жителей и задача переселения в более обеспеченные регионы 3,4 млн жителей бедных районов, коэффициент бедности снизился до 3,1%. Внимание было сосредоточено на чрезвычайно бедных районах и особо выделенных категориях малообеспеченного населения. По-деловому проходила работа по ликвидации бедности за счет развития производств, распространения образования, увеличения занятости, научно-технического развития, улучшения услуг здравоохранения, а также защиты и восстановления экологии. Увеличивались инвестиции в организацию оплачиваемых работ вместо выдачи пособий, значительнее наращивалась динамика поддержки в сфере строительства инфраструктуры и объектов предоставления общественных услуг.

Во-вторых, непрерывно улучшалась система социального обеспечения. Ключевые сдвиги произошли в планировании на высшем уровне системы пенсионного страхования. Был опубликован и начал реализовываться проект перечисления части госкапитала в фонд социального обеспечения. Всесторонне продвигалось объединение систем основного медстрахования для сельского населения и неработающего городского населения. Существенные сдвиги произошли в области произведения расчетов непосредственно по месту оказания медицинских услуг и госпитализации. Завершилась работа по стыковке общенациональной системы произведения расчетов непосредственно по месту оказания медицинских услуг и госпитализации с подобными системами на уровне провинций и системами во всех административных единицах, включенных в единую систему планирования. В систему выплат дотаций престарелым уже включены 31 провинция (автономные районы и города центрального подчинения) и Синьцзянский производственно-строительный корпус. Численность участников основного страхования по старости для городских рабочих и служащих, для сельских и неработающих городских жителей составила 402 млн и 513 млн человек соответственно. Было реконструировано 6,09 млн квартир барачных кварталов в городах и поселках.

В-третьих, продолжала совершенствоваться система основных общественных услуг. Обнародована программа выравнивания возможностей доступа к основным общественным услугам на период 13-й пятилетки. Начал формироваться государственный перечень основных общественных услуг. Коэффициент удержания в школах учащихся на этапе обязательного 9-летнего образования и брутто-коэффициент приема в среднюю школу высшей ступени достигли соответственно 93,8% и 88,3%. Расходы госбюджета на образование продолжают превышать 4% ВВП. Все государственные клиники высшей ступени принимали участие в создании медицинских объединений, количество коек в лечебно-санитарных учреждениях на каждую тысячу человек достигло 5,66. Официально приводился в исполнение закон о предоставлении общественных услуг в сфере культуры. Форсированно реализовались государственные индикативные стандарты на основные виды общественных услуг в сфере культуры и соответствующие провинциальные стандарты, при этом за единицу реализации взят уезд. Опубликовано руководство всенародных мероприятий по укреплению здоровья. Была опубликована и претворена в жизнь «Государственная программа развития геронтологического дела и создания системы обеспечения достойной старости на период 13-й пятилетки». Было улучшено обеспечение минимальных социальных гарантий. Оба показателя — численность людей, охваченных пособиями малоимущим инвалидам, и численность людей, охваченных пособиями по уходу за лицами, имеющими тяжелую степень инвалидности, превысили 10 млн человек. Эффективно обеспечивалось удовлетворение основных жизненных потребностей приблизительно 60 млн человек из категории лиц с доходами ниже прожиточного минимума и групп людей, имеющих особые трудности. Повсеместно создавалась система, нацеленная на оказание забот и защиту детей, оставшихся в деревнях без присмотра родителей. Около 500 тыс. сирот и ВИЧ-инфицированных детей были включены в программу правительственного обеспечения. Продолжалась реализация политики, разрешающей всем семьям иметь двух детей, за год численность новорожденных достигла 17,23 млн человек. Общая численность населения к концу 2017 года составила 1,39 млрд человек, а естественный прирост населения — 5,32 промилле. /следует/