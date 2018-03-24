Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /13/

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД В 2018 году, углубленно претворяя в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, необходимо всесторонне и неукоснительно реализовывать важнейшие курсы и политические установки, важнейшие меры и серьезнейшие задачи, намеченные XIX съездом партии. В соответствии с требованиями Центрального совещания по экономической работе предстоит направить усилия на выполнение работы в следующих 10 направлениях.

1. Продолжить углубление структурной реформы в сфере предложения. В экономическом развитии точку приложения сил необходимо перенести на реальный сектор экономики. Стимулировать переход от Китая производящего к Китаю созидающему, от Китая, стремящегося к высоким темпам роста, к Китаю, стремящемуся к качеству, от страны, производящей огромный объем продукции, к державе с передовой обрабатывающей промышленностью.

Во-первых, стимулировать трансформацию и модернизацию реального сектора экономики, повышение его качества и эффективности. Углубленно осуществлять стратегию превращения Китая в державу с передовой обрабатывающей промышленностью. Начать строительство государственных образцово-показательных зон в рамках программы «Сделано в Китае — 2025». Форсировать развитие инновационного проектирования и других относящихся к сфере услуг видов производственной деятельности. Претворять в жизнь новую очередь программы важнейшего технического перевооружения и модернизации обрабатывающей промышленности и трехлетнюю программу действий по наращиванию основных конкурентных преимуществ обрабатывающих производств. Стимулировать промышленное применение ключевых технологий в девяти важнейших областях, включая оборудование для рельсового транспорта, роботы-гуманоиды, высокотехнологичную медицинскую аппаратуру и лекарственные средства. Всемерно продвигать работу по превращению Китая в одного из мировых лидеров по уровню качества продукции. Возвышая дух трудового энтузиазма передовиков производства и дух мастеров своего дела, всесторонне развертывать мероприятия, направленные на повышение качества, а также целевые мероприятия по достижению эталонных показателей путем применения бенчмаркинга. Реализовать программу создания новых производств флагманского уровня. Увеличить предложение высококачественной продукции, проектов и услуг. Значительно сократить квоты на выдачу разрешений на осуществление промышленной производственной деятельности, повсеместно вводить практику «одно предприятие — одна лицензия», позволяющую предприятиям по единой лицензии заниматься производством разного рода промышленной продукции и проводить одновременную ревизию всей производимой продукции предприятий. Форсировать строительство платформ для развития интеллектуальных технологий обрабатывающей промышленности, имеющих всеобщий характер. Развертывать образцовые проекты интегрированного использования промышленного Интернета в приоритетных отраслях. Учредить фонд развития производств в рамках программы «Сделано в Китае — 2025». Выработать и обнародовать предложения об образцово-показательном применении первого экземпляра важного технического оборудования. Энергично стимулировать ускоренное развитие автомобилей, работающих на новых энергоносителях, форсировать развитие интеллектуальных подключенных автомобилей с функцией доступа в Интернет. Проводить мероприятия «День китайских брендов». Развертывать целевые мероприятия по повышению качества и развитию стандартизации в сфере услуг, способствовать обновлению моделей сервиса и межотраслевой интеграции в данной сфере. Всесторонне претворять в жизнь закон о стимулировании развития малых и средних предприятий в новой редакции.

Во-вторых, всемерно культивировать новые драйверы развития. Содействовать углубленной интеграции Интернета, технологий больших данных, искусственного интеллекта и реального сектора экономики. Всесторонне продвигать реализацию программы действий «Интернет плюс» в сферах медобслуживания, обеспечения достойной старости, образования, культуры, транспортных перевозок, обращения, логистики и т.д. Активизировать реализацию программы создания искусственного интеллекта нового поколения. Проводить в жизнь программу строительства информационной инфраструктуры нового поколения, форсировать планирование практического применения передовых сетевых технологий, таких как мобильная связь пятого поколения, квантовая связь и т.д. Наращивать динамику повышения скорости Интернета и снижения тарифов на него. Направляя развитие и используя нормирование, обеспечить здоровое и качественное развитие экономики совместного пользования, создать ряд образцово-показательных площадок развития такой экономики. Развертывать целевые мероприятия по инновационному развитию индустриальных парков укомплектования и практического применения спутниковой навигационной системы «Бэйдоу», продолжать стимулировать строительство образцово-показательных зон развития авиации общего назначения. Разработать и опубликовать основные положения программы развития цифровой экономики и директивные документы, направленные на стимулирование развития биоэкономики. Организовывать и реализовывать важнейшие пилотные проекты развития цифровой экономики. Учредить государственный фонд развития новых стратегических производств. Реализовать важнейшие проекты, направленные на развитие интегральных схем и дисплеев с использованием новых технологий, на увеличение объема и масштаба биопроизводства, а также проекты развития интеллектуальных технологий обнаружения, распознавания и определения пространственных координат и другие.

В-третьих, продолжать заниматься ликвидацией избыточных производственных мощностей, устранением переизбытка запасов, делевериджингом, снижением себестоимости и восполнением недостатков. Наращивать динамику реорганизации «зомби-предприятий» посредством слияния или инициирования их ликвидации через банкротство. На основе комплексного применения рыночных и правовых методов строго соблюдать соответствующие стандарты в области экономии энергоресурсов, охраны окружающей среды, качества, безопасности и т.д. Продолжать работу по ликвидации избыточных производственных мощностей и отсеиванию отсталых производственных мощностей в металлургической, угольной и теплоэнергетической отраслях. В этом году производственные мощности по выплавке стали и чугуна в очередной раз сократятся примерно на 30 млн т, ликвидированные производственные мощности угледобывающих предприятий превысят 150 млн т, планируется ликвидировать или приостановить работу угольных энергоблоков мощностью 300 тыс. кВт и ниже, не отвечающих соответственным критериям. Проводить исследования в сфере повышения требований к стандартам производства строительной стали, прилагать усилия для слияния и реструктуризации металлургических предприятий, предупреждать возможное восстановление уже ликвидированных избыточных производственных мощностей. На основе единого планирования наладить работу по ликвидации избыточных производственных мощностей и обеспечению предложения, добиваясь динамичной сбалансированности предложения и спроса на уголь. Помогать предприятиям наращивать каналы устройства сокращенного персонала. Разработать и задействовать установки и меры, направленные на эффективное решение проблем с долговыми обязательствами. Усилить наложенные на предприятия ограничения на размер коэффициента заемного капитала и на объем уставного капитала. Всесторонне стимулировать капитализацию долга на рыночной и правовой основе, добиться основательных сдвигов в уменьшении долговой нагрузки госпредприятий. В соответствии с конкретными местными условиями поощрять приобретение или аренду жилья в городах и поселках мигрирующим сельским населением и другими категориями новых горожан. Следуя тенденции использования трех ставок НДС вместо двух, регулировать размер НДС, прежде всего снизить налоговую ставку для обрабатывающей промышленности, транспортных перевозок и других отраслей. Расширять сферу льготного подоходного налогообложения для малых низкорентабельных предприятий. Усиливать контроль за незаконными и неправомерными сборами, управление ими и их упорядочение. Усиливать работу по восполнению недостатков в ключевых сферах и слабых звеньях, целенаправленно и эффективно повышать качество предложения, наращивая потенциал развития. /следует/