Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /3/

4. Энергично реализовывалась стратегия развития за счет инноваций, стремительно наращивались новые драйверы экономического развития. Особое внимание уделялось созданию государства инновационного типа, продолжала укрепляться роль инноваций как наипервейшей движущей силы, ведущая за собой все развитие.

Во-первых, продолжал наращиваться инновационный потенциал. Наукоемкость ВВП в масштабах всей страны достигла 2,12%, вклад научно-технического прогресса в экономический рост вырос до 57,5%.

Один за другим были достигнуты важнейшие результаты научно-технической деятельности — успешно запущен и начал функционировать спутник-телескоп «Хуэйянь», совершен первый полет большого пассажирского самолета С919, важный прорыв отмечен в разработке квантового компьютера, спущен на воду первый отечественный авианосец, проведена первая опытная добыча «горючего льда» со дна моря. Углублялась экспериментальная реформа, ориентированная на всестороннее внедрение инноваций. В полном объеме было запущено 169 реформаторских мер приоритетной реализации и приоритетного экспериментирования, 13 из них получили распространение в масштабах всей страны. Форсированно строились центры научно-технических инноваций в Пекине и Шанхае , три комплексных национальных научных центра в Хуайжоу (Пекин), Чжанцзяне (Шанхай) и Хэфэе (Аньхой). Началось строительство государственных лабораторий, продолжалось строительство крупной государственной научно-технической инфраструктуры. Динамично и интенсивно реализовались важнейшие государственные специальные научно-технические программы, запущены в действие «Научно-технические инновации 2030 — мегапроекты». Продолжали осуществляться такие государственные меры, как налоговый вычет по расходам на НИОКР, поощрение посредством предоставления акционерных прав, льготы по подоходному налогу с операций с акциями, полученными за технические разработки, совершенствование методики утверждения статуса высокотехнологичного предприятия и другие. 17 государственных образцово-показательных зон самостоятельных инноваций и 156 государственных высокотехнологичных зон стали главными носителями и важными двигателями регионального инновационного развития.

Во-вторых, всесторонне развертывалась массовая предпринимательская и массовая инновационная деятельность. Опубликованы и претворены в жизнь «Предложения Госсовета по дальнейшему углублению развития массового предпринимательства и массовых инноваций в контексте активной реализации стратегии стимулирования развития за счет инноваций» (Го Фа [2017] №37). Поддержка была оказана еще 92 государственным образцово-показательным базам развития массового предпринимательства и массовых инноваций. Было построено 4298 мейкерспейсов, 3255 инкубаторов научно-технических предприятий и более 400 бизнес-акселераторов. Успешно проведена 3-я всекитайская неделя массовой предпринимательской и инновационной деятельности и выездные эстафетные мероприятия «Голос инновационного Китая». За год количество новых зарегистрированных предприятий достигло 6074 тыс., увеличившись на 9,9%, в среднем ежедневно было зарегистрировано 16,6 тыс. предприятий.

В-третьих, бурно развивались новые производства. В полной мере претворялась в жизнь государственная программа развития новых стратегических производств на период 13-й пятилетки. Успешно реализовывался ряд важнейших проектов в области интегральных схем, искусственного интеллекта, больших данных, цифровой экономики, информационной инфраструктуры нового поколения, космической инфраструктуры гражданского назначения, авиации общего назначения, новейших технологий, применение которых способно сохранить и укрепить здоровье населения и т.п. Добавленная стоимость превышающих установленный масштаб предприятий в отраслях высокотехнологичной обрабатывающей промышленности, новых стратегических промышленных производств и производства оборудования увеличилась соответственно на 13,4%, 11% и 11,3%, что на 6,8, 4,4 и 4,7 процентного пункта выше аналогичного показателя промышленных предприятий, превышающих установленный масштаб. Всесторонне развивалась программа «Интернет плюс», что способствовало подъему реального сектора экономики и ускорению процесса его трансформации и модернизации. В таких сферах, как высокоскоростная железнодорожная сеть, электронная коммерция, экономика совместного пользования, мобильный платеж, генетическое тестирование и т.д. Китай вышел в мировые лидеры. Коэффициент распространенности мобильного широкополосного Интернета достиг 81,4%. Общий годовой объем розничных интернет-продаж достиг 7,18 трлн юаней, увеличившись на 32,2%.

5. Всесторонне углублялась реформа экономической системы, продолжала высвобождаться жизненная энергия социально-экономического развития. В свете создания эффективного рынка и дееспособного правительства последовательно расширялись и углублялись реформы в важнейших сферах и ключевых звеньях.

Во-первых, углубленно развивались реформы по упрощению административных процедур, по делегированию полномочий вниз с соответствующим контролем и по оптимизации предоставления госуслуг. За год были отменены 127 статей визирования по вопросам, находящимся в ведении административного визирования министерств и ведомств Госсовета, и по делам, административное визирование которых реализуется на местах по указанию центра. Эксперимент по введению «негативного списка», регламентирующего доступ на рынок, разросся до масштаба 15 провинций. Опубликованы и введены в действие государственный перечень профессиональных квалификаций и перечень тарифов на эксплуатационные услуги, определяемых на уровне правительства. Повсеместно проводилась реформа по введению единого сертификата взамен многочисленных действующих лицензий. Уверенно расширялся масштаб пилотной реформы по выдаче патента на право деятельности предприятия без предварительного оформления отраслевых лицензий. Обнародован порядок управления утверждением и регистрацией инвестиционных проектов предприятий, централизованно внесены поправки в 12 законов и законоположений. Количество пунктов, подлежащих предварительному утверждению до окончательного утверждения проекта, сократилось до двух. Утверждение остальных пунктов, подлежащих предварительному рассмотрению, оформлялось параллельно с утверждением проекта. В таких сферах, как контроль за ценообразованием, торгово-промышленной деятельностью, качеством продукции, налоговый и таможенный контроль и т.д. полностью внедрена практика надзора, основанная на принципе «случайного отбора как проверяемых объектов, так и инспекторов, и своевременного оглашения результата проверки». Углублялась работа по интеграции административно-информационных систем и совместному пользованию данными. На начальном этапе был обеспечен взаимный интернет-доступ к информационным системам 71 ведомства и 32 местных правительств. В 16 важных сферах предоставлен взаимный доступ к данным и осуществлена беспрепятственная операционная стыковка.

Во-вторых, активно продвигались реформа госпредприятий и реформа в области управления государственными активами. На 50 госпредприятиях, разделенных на три группы, началась пилотная реформа по развитию смешанной формы собственности. В основном завершена реформа госпредприятий, базирующаяся на Законе о компаниях. Ускоренными темпами проходило слияние и реорганизация предприятий центрального подчинения. Последовательно реализовывались пилотные проекты по созданию инвестиционных и операционных компаний, управляющих государственным капиталом. На начальном этапе сформирована система управления руководителями предприятий центрального подчинения, исходящая из профиля работы и руководящего уровня. Продолжалось усиление надзора за государственными активами.

В-третьих, произошли новые сдвиги в реформировании важнейших отраслей. Интенсивнее продвигалась реформа системы электроснабжения. Реформа ценообразования в сфере передачи и распределения электроэнергии охватила все электросети провинциального уровня. Доля электроэнергии, продаваемой на основании рыночного механизма, выросла до 26%. Успешно развертывалась пилотная реформа, связанная с расширением доступа в сферу распределения электроэнергии. Введены в действие «Некоторые предложения ЦК КПК и Госсовета по углублению реформы нефтегазовой системы», всесторонне развивалась реформа системы соляной промышленности. Были опубликованы Предложения по дальнейшему усилению контроля за ценами на продукцию и услуги монопольных отраслей. При установлении цен, регулируемых правительством, наращивалась динамика контроля и ревизии себестоимости. Полностью завершены первые две очереди пилотных проектов по вопросам отделения отраслевых сообществ и торговых палат от административных органов.

В-четвертых, уверенно продвигалась реформа бюджетно-налоговой и финансовой систем. Интенсивно стимулировалась реформа в разных сферах по разграничению бюджетно-финансовых полномочий и расходных обязательств центра и мест, продолжалось углубление реформы системы бюджетного управления. Совершенствовалась система взимания НДС, расширился охват пилотной реформой налогообложения водных ресурсов. Последовательно углублялась реформа государственных коммерческих банков, финансовых учреждений развития и директивных финансовых учреждений. Продолжалась реформа, связанная с формированием процентных ставок и валютного курса на рыночных началах. Уверенно развивался процесс интернационализации китайского юаня, всесторонне претворялась в жизнь управленческая система регистрации внешних долговых обязательств предприятий. Официально создан Комитет по финансовой стабильности и развитию при Госсовете, уверенно развивалась реформа системы финансового контроля. /следует/