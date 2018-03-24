Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /17/

Во-вторых, всесторонне углублять реформы на селе. Необходимо укреплять и совершенствовать основной порядок хозяйственной деятельности на селе. Углублять реформу сельской земельной системы, в основном завершить работу по подтверждению, регистрации и выдаче свидетельства на право земельного подряда, разработать конкретный порядок продления срока земельного подряда еще на 30 лет по истечении второго срока подрядного договора. Совершенствовать политику в отношении простаивающих земельных участков, предназначенных для строительства жилья, и неиспользуемых крестьянских домов, изучать возможности проведения реформы по разграничению права собственности на земельный участок под жилье, права получения такого участка и права пользования им. Улучшать методы обеспечения баланса реквизированных и компенсационных пахотных земель. Совершенствовать систему поддержки и охраны сельского хозяйства. На основе проходящих в 200 крупных зернопроизводящих уездах экспериментов по сельскохозяйственному страхованию рисков производства зерна на случай серьезных стихийных бедствий, в части крупных уездов, занимающихся производством зерна, запланировать пилотные проекты по страхованию урожая трех основных зерновых культур с включением в страховку всех расходов на урожай. Необходимо углублять реформы в сфере сельской коллективной собственности, коллективных прав на лесные угодья, снабженческо-сбытовых кооперативов и т.д., обеспечивать имущественные права крестьян и укреплять коллективные хозяйства.

В-третьих, надежно обеспечить продовольственную безопасность Китая . Предстоит форсировать выделение и создание функциональных зон производства зерна и охраняемых районов производства важных видов сельхозпродукции, стимулировать строительство сельскохозяйственной инфраструктуры с акцентом на создании высококлассных сельхозугодий. Наращивать динамику развития программы производства высококачественного зерна. Интенсифицировать строительство объектов обеспечения продовольственной безопасности и оперативного реагирования на экстренные ситуации. Совершенствовать систему мониторинга и предупреждения в сфере обеспечения зерном, а также систему снабжения зерном в чрезвычайных ситуациях. Углублять реформу системы закупок и резервирования сельскохозяйственной продукции, совершенствовать политику минимальных закупочных цен на рис и пшеницу, ускоренно ликвидировать излишки зерна, улучшать механизм ценообразования на рынке сахара. Реформировать и совершенствовать систему управления центральными продовольственными резервами, форсированно разрабатывать законодательство в области обеспечения продовольственной безопасности, всесторонне усиливать контроль над обращением зерна. Запланировано реорганизовать и улучшать систему резервирования средств сельскохозяйственного производства.

В-четвертых, в сфере современного сельского хозяйства создавать отраслевую, производственную и хозяйственную системы. В сельском хозяйстве предстоит углублять структурную реформу в сфере предложения, ускорять переход от ориентации на рост сельхозпроизводства к ориентации на повышение качества сельхозпродукции. Необходимо развивать программу подъема производств на селе, всемерно развивать модернизированное земледелие, лесоводство, животноводство и рыбоводство. Создать группу ведущих зон производства специфических сельхозпродуктов государственного уровня, запустить программу увеличения экспорта уникальных конкурентоспособных видов сельхозпродукции. Стимулировать утилизацию сельскохозяйственных отходов, активизировать строительство государственных пилотных образцово-показательных зон устойчивого развития сельского хозяйства. Поощрять разработку и внедрение зеленых селекционных технологий. Запланировано развернуть мероприятия по повышению конкурентоспособности современного семеноводства и улучшению качества и безопасности сельхозпродукции. Распространять пилотные проекты, направленные на введение системы севооборота и паровой системы земледелия. Ускорять разработку передовой удовлетворяющей соответствующим требованиям сельхозтехники, в том числе крупных комбайнов и новых типов высокотехнологичных тракторов и т.п. Углублять интегрированное развитие первичного, вторичного и третичного секторов экономики на селе. Всемерно развивать цифровое сельское хозяйство, внедрять модель «Интернет плюс сельское хозяйство» и стимулировать применение технологий дистанционного зондирования. Создавать государственные образцовые парки интегрированного развития производств на селе. Будет запущена программа культивирования нового типа хозяйствующих субъектов в аграрном секторе. Необходимо развивать разнообразную по форме и умеренную по масштабам хозяйственную деятельность. Интенсифицировать работу по предоставлению общественных услуг, ориентированных на малые крестьянские дворы.

В-пятых, создавать прекрасное благоустроенное село. Ускоренными темпами улучшать такую сельскую инфраструктуру, как гидротехнические объекты, транспорт, связь, электросети, логистика, инфраструктуру, связанную с охраной окружающей среды и т.д. Организовывать реализацию образцово-показательных проектов подключения сельских районов к широкополосному Интернету со скоростью 100 Мбит/сек. Усиливать обеспечение безопасного питьевого водоснабжения на селе. Надлежащим образом осуществлять трехлетнюю программу упорядочения жилой среды сельской местности, а также программу охраны сельскохозяйственных ресурсов и защиты экологии. Продвигать «революцию отхожих мест» в сельской местности, работать над экологической чистотой бассейнов рек и озер на селе. Поэтапно стимулировать общее улучшение состояния горных районов, водоемов, лесных территорий, пахотных земель, дорог, жилых домов в сельской местности. Будут построены и перестроены сельские автодороги общей протяженностью 200 тыс. км, в 5000 административных сел будут построены дороги с твердым покрытием. Следует совершенствовать на селе систему общественных услуг в сфере медобслуживания, образования, культуры и т.д. Усиливать охрану древних поселков, традиционных сельских поселений и объектов традиционной архитектуры, повышать уровень плановой застройки села во избежание крупномасштабного сноса и перестройки.

6. Претворять в жизнь стратегию согласованного развития регионов. Важно интенсифицировать дифференцированное руководство, детализировать региональную политику, усиливать динамику помощи приоритетным районам в целях постепенного сокращения разрыва в развитии регионов. /следует/