Народный календарь. 24 марта. Ефимов день — сели птицы на плетень

Архиепископ Евфимий II, живший в XV веке, был рожден в Новгороде, в семье, которая очень долго была бездетной. Отчаявшись дождаться ребеночка, Михей и Анна дали клятву, что посвятят сына Богу, если он родится, и так и случилось: уже в 15 лет Евфимий принял монашеский постриг.

Став в 1429 году архиепископом, он прославился добротой, последовательной защитой христианских ценностей, восстановлением и строительством храмов и заботой и копировании (тиражировании переписью) церковных книг.

На Евфимия (Ефима) начиналось сокодвижение в березах — сок очень ценили на Руси. Кроме того, на Ефима возвращались из дальних странствий чибисы и подавала первый голос кукушка. К этой птице у наших предков было двойственное отношение. Признавая ее красоту, они серчали на птицу за привычку бросать своих птенцов. Но голоса ее, тем не менее, ждали. Услышав первое «ку-ку», надо было быстренько звякнуть в кармане деньгами — считалось, это поспособствует их умножению. Не любили на Руси и когда кукушка начинала куковать рано — думали, что если кукует она «до опушки», то есть до появления первых листьев, быть голоду. С другой стороны, это считалось оберегом от воров — не будет им удачи и наживы.

Если по утру на Ефима проступал иней, говорили, что день обойдется без снегопада. А вот если вдруг появлялись мыши в большом количестве, качали головой — быть году без урожая.

Как ни удивительно, именно на Ефима собирали талую воду ведрами и использовали для мытья дома и стирки — она считалась в этот день целебной.

Именины в этот день отмечают Василий и Георгий, Ефим и Иван.

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