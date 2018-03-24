Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /16/

4. Решительно бороться за выполнение трех сложнейших задач — задачи по предотвращению и устранению серьезнейших рисков, задачи по адресной ликвидации бедности, задачи по профилактике и ликвидации загрязнения. Мобилизуя силы всех сторон и принимая более действенные меры, необходимо сделать акцент на наращивании потенциала предупреждения и противостояния рискам, на повышении качества работы по ликвидации бедности, на решении острых экологических проблем.

Во-первых, прилагать усилия к предотвращению и нейтрализации серьезнейших рисков. Следует усиливать прогнозирование финансовых рисков и контроль над ними, эффективно выявлять роль Комитета по финансовой стабильности и развитию при Госсовете, создать и совершенствовать систему осмотрительного макроуправления и соответствующие рамочные политические установки. Необходимо эффективно предотвращать выдачу ненадежных банковских кредитов, упорядочивать их и решать проблемы плохих кредитов, усиливать контроль над теневыми банками и другими слабыми звеньями. Надлежащим образом стимулировать целевое упорядочение онлайновых финансовых рисков, строго пресекать незаконный сбор денежных средств, финансовое мошенничество, незаконную выдачу кредитов и другие правонарушения, защищать права и интересы потребителей финансовых услуг. По-настоящему интенсифицировать управление долговыми обязательствами местных правительств, активно и разумно упорядочивать накопившиеся долговые обязательства и эффективно сдерживать рост долгов. Категорически запрещать любые действия, связанные с незаконным и неправомерным займом, поручительством и т.п. Ускоренными темпами совершенствовать систему запасов государственных стратегических ресурсов. Необходимо создавать и улучшать систему оценки, мониторинга и предупреждения рисков, совершенствовать механизм оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, больше внимания уделять разъяснению принятых важнейших государственных мер, рационально ориентировать рыночную деятельность и ожидания общества, удерживать нижнюю планку недопущения системных рисков.

Во-вторых, основательно продвигать адресную ликвидацию бедности. Предстоит разрабатывать индикативные предложения о трехлетней программе интенсивной адресной ликвидации бедности. Всемерно осуществлять план действий об увеличении поддержки чрезвычайно бедных районов и стимулировании ликвидации тотальной бедности регионального характера. Всесторонне развертывать борьбу с бедностью посредством развития производств, распространения образования, улучшения услуг здравоохранения, защиты и восстановления экологии, развития сферы культуры. Продолжать строительство инфраструктуры и формирование системы предоставления общественных услуг в бедных деревнях. Объединяя усилия по оказанию не только экономической помощи малоимущим слоям населения, но и по наращиванию их духовного и интеллектуального потенциала, необходимо формировать и совершенствовать долгосрочный и эффективный механизм, обеспечивающий надежное избавление от нищеты и предотвращающий возможное возвращение к бедности. Важно наращивать потенциал саморазвития малоимущего населения и бедных районов, оказывать интенсивную адресную помощь особо выделенным категориям малообеспеченных людей, в том числе престарелым, лицам с ограниченными возможностями, лицам, страдающим серьезными заболеваниями и т.д. Следует придать динамику организации оплачиваемых работ вместо выдачи пособий в чрезвычайно бедных районах. Упор необходимо сделать на строительстве общественно полезных инфраструктурных объектов малого и среднего размеров «на трех территориях и в трех округах»: в Тибете и в районах компактного проживания тибетцев в четырех других провинциях, в четырех округах на юге Синьцзяна, в автономном округе Ляншань провинции Сычуань, автономном округе Нуцзян провинции Юньнань и автономном округе Линься провинции Ганьсу. В области ликвидации бедности планируется углубление кооперации восточного и западного регионов Китая . Необходимо усилить работу по аттестации результатов ликвидации бедности и усилить контроль за всей работой. Следует со всей строгостью пресекать нецелевое использование денежных средств, различные ухищрения, фиктивную «ликвидацию бедности» путем фальсификации данных и прочие правонарушения.

В-третьих, продолжать наращивать динамику профилактики и ликвидации загрязнения. Предстоит разработать и реализовывать план по решению наиболее сложных проблем в области предотвращения и устранения загрязнения, а также план действий по завоеванию победы в борьбе за «синеву неба», последовательно проводить профилактику загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы. Специально заниматься решением проблемы недостаточного использования ветро— и гелиоэнергетики, наращивать экологически чистое электроснабжение. Продолжать оптимизировать структуру потребления энергоресурсов, планомерно реализовывать приоритетные проекты сокращения потребления угля и применения альтернативных энергоресурсов, включая использование приповерхностной геотермальной энергии, энергосберегающую реконструкцию угольных котлов, использование остаточной тепловой энергии для бытового теплоснабжения и т.д., уверенно продвигать экологически чистое отопление в северных районах Китая с учетом местных реалий. Необходимо стимулировать регулирование транспортно-коммуникационной структуры, ускорять развитие мультимодальных перевозок, наращивать долю железнодорожных перевозок, продолжать выводить из эксплуатации устаревшие автомобили. Будет усиливаться региональное взаимодействие в сфере профилактики загрязнения, интенсивно вестись работа по профилактике и ликвидации загрязнения в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и других приоритетных регионах. Будут прилагаться серьезные усилия к снижению показателя концентрации в воздухе микрочастиц PM2,5 и сокращению числа дней с серьезным атмосферным загрязнением. Необходимо сосредоточиться на реализации программы «Чистая вода». Полностью выяснить ситуацию во всех охраняемых зонах источников централизованного питьевого водоснабжения. Следует очистить черные зловонные водоемы на застроенных территориях в городах, ускорить строительство объектов по очистке сточных вод, усилить работу по профилактике и устранению диффузного загрязнения от сельскохозяйственных источников. Интенсифицировать мониторинг загрязнения почвы и работу по ее восстановлению. Развертывать мероприятия по выявлению и устранению рисков загрязнения пахотных земель тяжелыми металлами от промышленных и горнодобывающих предприятий в особо выделенных регионах. Необходимо прилагать больше усилий к дифференцированной утилизации твердых отходов и мусора, категорически запрещать ввоз «заграничного мусора». Продолжать углубление реформы института лицензирования выброса загрязняющих веществ. Запустить программу сокращения вредных выбросов всех промышленных источников загрязнения до установленных стандартов. Прочнее закреплять ответственность лиц, отвечающих за выброс загрязняющих веществ, оздоровлять систему оценки кредитных историй в природоохранной сфере, порядок обязательного опубликования информации, порядок строгого наказания и др. Словом, нужно сосредоточиться на решении тех острых экологических проблем, которые наносят вред здоровью населения и вызывают резкий резонанс в обществе.

5. Претворять в жизнь важнейшие стратегические меры подъема села. Обеспечивая приоритетное развитие сельского хозяйства и села, нужно уделять особое внимание как урбанизации нового типа, так и подъему села. Ускоренными темпами формировать новый тип отношений между промышленностью и сельским хозяйством, между городом и селом, характеризующийся взаимным стимулированием промышленности и сельского хозяйства, взаимным дополнением города и села, их полной интеграцией и совместным процветанием.

Во-первых, интенсифицировать планирование интегрированного развития города и села на уровне высших инстанций. Будет разработана и введена в действие государственная стратегическая программа подъема села. Вместе с тем предстоит оказывать помощь всем районам, в первую очередь районам уездного уровня, в составлении местных программ подъема села. Будут разработаны предложения и меры по созданию и совершенствованию институтов, механизмов и систем политических установок относительно интегрированного развития города и сел. Следует интенсивнее продвигать единое планирование городского и сельского строительства, рациональное размещение производств и обеспечение взаимосвязанности инфраструктур города и села, активнее поощрять перемещение капитала, технологий, высококвалифицированных специалистов и прочих современных компонентов производства из города в сельское хозяйство и на село. /следует/