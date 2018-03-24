Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /22/

Во-вторых, интенсифицировать охрану экологических систем. На основе единого планирования проводить системное упорядочение горных, речных, озерных, лесных, земельных и степных экосистем. Необходимо претворять в жизнь важнейшие проекты по охране и восстановлению ключевых экологических систем. Предстоит форсировать работу по определению трех ограничительных линий — «красной линии» в сфере защиты экологии, границ постоянных сельскохозяйственных угодий и границ отведенных для урбанизации территорий. Также необходимо форсировать проведение работы по разграничению урбанистического, сельскохозяйственного и экологического пространств. Будут запущены масштабные мероприятия по озеленению Китая , предприняты комплексные меры по борьбе с эрозией почв. Следует масштабировать проект восстановления лесных и травяных покровов на нецелесообразно распаханных землях, продолжать работу по воссозданию степного ландшафта на бывших пастбищах. Совершенствовать систему восстановления потенциала пахотных земель, степей, лесов, рек и озер, в целях охраны экологической системы района горного хребта Циляньшань своевременно запустить программу переселения местных жителей. Всесторонне осуществлять комплексное упорядочение национальных ресурсов, активизировать работу по восстановлению и оздоровлению геологической среды рудников.

В-третьих, активизировать реформу системы экологической цивилизации. Необходимо стимулировать институциональные инновации государственных пилотных зон развития экологической цивилизации и образцово-показательных зон опережающего развития экоцивилизации. Реформировать систему экологического мониторинга, совершенствовать систему прав собственности на активы в виде природных ресурсов. Форсировать создание органов, отвечающих за управление государственными активами в виде природных ресурсов и за мониторинг природных экосистем. Следует совершенствовать систему освоения и охраны территориальных пространств, активно претворять в жизнь программу использования национальных ресурсов и заниматься их комплексным упорядочиванием, осуществлять мониторинг допустимой нагрузки на природные ресурсы и окружающую среду и предупреждение соответствующих рисков. Совершенствовать комплекс сопровождающих политических установок, направленных на развитие зон с основополагающими функциями. В Чжэцзяне, Цзянси, Гуйчжоу, Цинхае и других местах провести эксперимент по введению механизма, выявляющего значение и сферу применения экологической продукции. Повсеместно создавать институт «старосты реки» и «старосты озера». Стимулировать создание сопутствующих системе национальных парков институтов, формировать систему природных заповедников, созданных на основе национальных парков. Приступить к созданию диверсифицированного механизма компенсации за природоохранные затраты на основании рыночных принципов.

В-четвертых, активно распространять зеленый образ жизни. Необходимо внедрять зеленые технологии, способствующие благополучной жизни населения, расширять зеленое потребление. Будут проведены Всекитайская неделя популяризации и пропаганды энергосбережения, Всекитайский низкоуглеродный день и ряд других мероприятий. Будет активизирован селективный сбор отходов в городах. Будут развернуты мероприятия по созданию учреждений экономного типа, «зеленых» семей, «зеленых» учебных заведений, «зеленых» универмагов, «зеленых» зданий и «зеленых» экологических микрорайонов, а также мероприятия, призванные стимулировать пользование экологически чистыми видами транспорта.

В-пятых, активно реагировать на климатические изменения. Ускоренными темпами создавать всекитайскую систему управления рынком торговли квотами на выбросы углерода, в соответствии с которой развивать инфраструктуру и наращивать потенциал. Продолжать усиленно контролировать выбросы парниковых газов. Энергичнее осуществлять образцово-показательные пилотные проекты низкоуглеродного развития и пилотные проекты по созданию городов, способных быстро адаптироваться к климатическим изменениям. Конструктивно направлять процесс международных переговоров по вопросам климатических изменений, продолжать развивать в этой области сотрудничество Юг-Юг.

Необходимо поощрять Сянган Аомэнь к интеграции в общую схему развития Китая. Делать упор на строительство региона «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь, на сотрудничество между провинцией Гуандун, СОАР и АОАР, на региональное сотрудничество в дельте реки Чжуцзян и на прилегающих к ней территориях и т.д. Следует углублять инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество внутренних районов страны с Сянганом и Аомэнем, совершенствовать установки и меры, способные помочь сянганскому и аомэньскому населению развиваться во внутренних районах страны. Поддерживать укрепление и повышение статуса Сянгана как международного центра финансов, центра судоходства и центра торговли. Усиливать роль Сянгана как мирового оффшорного центра по операциям с китайским юанем. Продолжать активизировать сотрудничество внутренних районов с Сянганом в области информатики, автомобильных и железных дорог, портов, аэропортов и других инфраструктурных объектов. Следует продолжать поддерживать Аомэнь в создании мирового центра туризма и отдыха, в строительстве сервисной платформы торгового и коммерческого сотрудничества Китая с португалоязычными странами. На высоком уровне провести в Аомэне Международную торгово-инвестиционную выставку и Международный форум по инвестициям и строительству в области инфраструктуры. Продолжать стимулировать развитие торгово-экономических отношений между берегами Тайваньского пролива, расширять межбереговые культурно-экономические обмены и сотрудничество, постепенно предоставлять тайваньским соотечественникам равные с соотечественниками на континенте условия для учебы, предпринимательства, трудоустройства и проживания в континентальной части страны, тем самым повышая благосостояние соотечественников, проживающих на Тайване.