В Ульяновске таможня перехватила контрабандный тестостерон из Белоруссии 

Контрабандный ввоз на территорию области сильнодействующих веществ «Тестостерон» и «Болденон» общим весом 30 граммов был выявлен ульяновскими таможенниками 20 марта.
Контрабанда пришла в регион из Республики Беларусь посредством международного почтового отправления. В настоящее время таможней проводится проверка на наличие признаков состава преступления, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). В 2018 году это первый факт контрабандного ввоза сильнодействующих веществ, выявленный ульяновской таможней. Прошлогодний таможенный «улов» подобных веществ составил 257,52 грамма.