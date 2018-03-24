В Ульяновске таможня перехватила контрабандный тестостерон из Белоруссии

Контрабандный ввоз на территорию области сильнодействующих веществ «Тестостерон» и «Болденон» общим весом 30 граммов был выявлен ульяновскими таможенниками 20 марта.