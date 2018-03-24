Внедорожники GMC Acadia и Terrain представят в чёрной версии Black Edition

Стало известно, что в Нью-Йорк концерн GMC привезёт особые вседорожники Acadia и Terrain в модификации Black Edition.

Автомобили наградили рядом эксклюзивных решений в экстерьере и расширенным списком опций.

И хотя спецверсии получили «черное» название для них будет предлагаться расширенная палитра цветов. Однако при оформлении внешности, вместо хромированных элементов, будет использоваться только тёмная отделка.

Кроме того, GMC Terrain Black Edition получит 19-дюймовые колесные диски, а GMC Acadia Black Edition будет стоять на 20 дюймовых «катках».

К сожалению, стоимость особых внедорожников в исполнении Black Edition пока неизвестна. Предполагается, что оба внедорожника будут немного дороже обычных машин, однако они получат более широкий перечень стандартного оборудования.

В дилерские центры бренда особые версии внедорожников приедут уже этим летом.