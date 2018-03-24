Внедорожники GMC Acadia и Terrain получили «чёрную» версию Black Edition

В рамках Нью-Йоркского автосалона 2018 года американская компания GMC официально представит особые внедорожники Acadia и Terrain в исполнении Black Edition. Оба автомобиля получили ряд эксклюзивных решений в оформление экстерьера, а также расширенный список оборудования.

Несмотря на «черное» название специальной версии, для внедорожников GMC Acadia Black Edition и GMC Terrain Black Edition будет доступна расширенная цветовая палитра. При этом в оформление экстерьера, вместо хромированных элементов, используется тёмная отделка.

Помимо этого для автомобилей в исполнении Black Edition предусмотрены наборы уникальных колёсных дисков — 19-дюймовые для модели GMC Terrain Black Edition и 20-дюймовые для внедорожника GMC Acadia Black Edition.

В компании отмечают, что модели GMC Acadia Black Edition и GMC Terrain Black Edition разработаны специально для клиентов бренда, которые желают обладать особым автомобилем и выделяться из общего транспортного потока.

Какова окажется стоимость внедорожников GMC Acadia и Terrain в новом эксклюзивном исполнении Black Edition пока не сообщается. Скорее всего, обе модели окажутся чуть дороже обычных моделей, но при этом они будут поставляться с расширенным списком стандартного оборудования.

В салонах дилеров внедорожники GMC Acadia Black Edition и GMC Terrain Black Edition появятся летом 2018 года.