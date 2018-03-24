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Администрация Орла получила разрешение демонтировать «Весну»
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Администрация Орла получила разрешение демонтировать «Весну» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску управления муниципального имущества Орла к ООО «Весна-Орел».
УМИЗ потребовало снести киоск в районе дома №13 по улице Металлургов. Компания получило участок площадью 15 квадратных метров в 2007 году. Срок действия договора аренды истек в 2010. За его продлением ООО обратилось лишь в 2011 году, что послужило причиной отказа. «Весну-Орел» попросили освободить участок, однако до сих пор это сделано не было. Тем временем место было включено в схему размещения нестационарных торговых объектов, и по результатам проведения конкурсных процедур в июне 2017 года оно предоставлено ИП Ахмедову.
По решению суда собственник должен привести земельный участок в первоначальное состояние путём демонтажа торгового киоска в течение десяти дней. В противном случае УМИЗ снесет его сам, а позже получит право взыскать понесенные расходы.
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