Обзор московских событий в СМИ за 24 марта

«Коммерсантъ». Водителей готовят к новым анализам Алкоголь будут искать не только в выдохе, но и в крови. ссылка

«Известия» . Банно-театральный роман Как оперная дива основала знаменитые Сандуны. ссылка

«Известия». Визовый отказ С какими проблемами могут столкнуться россияне при оформлении въездных документов. ссылка

Газета.Ru. О. Табакову нашли замену Назван преемник Олега Табакова в МХТ им. А. Чехова. ссылка

«Российская газета». Голоса в процентах Центральная избирательная комиссия России утвердила в пятницу окончательные итоги выборов президента РФ. ссылка

Московский комсомолец ». Мемориальный кабинет С. Эйзенштейна лишился жилплощади Мемориальный кабинет выдающегося советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна прекратил свое существование в центре Москвы. ссылка

«Московский комсомолец». Полковник Д. Захарченко лишился миллиардов, но обрел подругу: Брак не за горами Возможно, опальный офицер МВД воссоединится с гражданской женой. ссылка

«Московский комсомолец». Госпитализированный Ф. Добронравов идет на поправку Как «Сваты» спасали людей. ссылка

Комсомольская правда ». Новые кварталы в бывших промзонах Москвы: Где был завод, там сад цветет Проекты придумали российские и зарубежные архитекторы. ссылка

Московская правда ». Пять кинозалов, рестораны и магазины: Кинотеатр «Баку» ждет реконструкция После реконструкции кинотеатр «Баку» станет пятизальным кинокомплексом с зоной фудкорта, детским досуговым центром и магазинами. ссылка

«Московская правда». Изменились автобусные маршруты в районе станций «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Из-за ввода новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро изменятся маршруты движения восьми коммерческих перевозчиков. ссылка

«Московская правда». Исторический музей и храм Василия Блаженного предоставят скидки на билет Стоимость входного билета в Исторический музей и собор Василия Блаженного будет снижена в два раза. ссылка

«Вечерняя Москва». Станции Московского центрального кольца станут участниками акции «Час Земли» На станциях выключат подсветку зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания. ссылка

«Вечерняя Москва». Московский культурный форум-2018 собирает тысячи гостей По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, во всех залах форума идет огромная работа. ссылка

«Вечерняя Москва». Московский транспорт за час перевез более 55 тыс. болельщиков матча Россия-Бразилия На товарищеский матч Россия-Бразилия было продано не менее 57 тыс. билетов. ссылка

«RT». В. Мединский объявил имя нового худрука МХТ им. А. Чехова Министр культуры России Владимир Мединский на совещании в министерстве с художественными руководителями и директорами ведущих театров огласил имя нового худрука МХТ им. А. Чехова. ссылка