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Только два дня действует закрытая распродажа «Уральских авиалиний»
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Только два дня действует закрытая распродажа «Уральских авиалиний» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
С 24 по 25 марта 2018 года участники бонусной программы «Крылья» авиакомпании «Уральские авиалинии» могут приобрести билеты со скидкой до 30%.
Период вылета в рамках распродажи со 2 по 25 апреля и с 14 мая по 8 июня 2018 года. Билеты со скидкой можно приобрести на официальном сайте uralairlines.com в личном кабинете участника программы «Крылья».
Для покупки необходима авторизация в программе «Крылья» на форме покупки авиабилета. Стоимость со скидкой действует на направления в обе стороны. Количество мест ограничено. Те, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Приветственные и накопленные бонусы суммируются со скидками в рамках распродажи. Подробный список направлений распродажи выходного дня на www.uralairlines.com.
Справка:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).
Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.
География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
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