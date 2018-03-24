Ещё
«Стареть надо достойно»: Лариса Долина продемонстрировала грудь в экстремальном декольте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Стареть надо достойно»: Лариса Долина продемонстрировала грудь в экстремальном декольте 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Народная артистка России Лариса Долина озадачила поклонников необычным и весьма откровенным образом, в котором появилась на одном из светских мероприятий столицы. 62-летняя певица решила показать публике свою роскошную грудь в невероятно экстремальном декольте.
Лариса Долина не относится к числу звезд, которые боятся экспериментов. Народная артистка с легкостью готова удивлять и поражать публику не только с помощью невероятных вокальных данных, но и своими порой весьма эксцентричными поступками. К примеру, в конце прошлого года 62-летняя знаменитость отважилась на весьма серьезный шаг — сделала себе татуировку в виде портрета любимого домашнего питомца.
А теперь певица появилась на творческом вечере Ильи Резника, посвященного его 80-летию, в облегающем смокинге. Под черный фрак Лариса Александровна не сочна необходимым надевать блузу или рубашку, тем самым выставив свою шикарную грудь на всеобщее обозрение. Зато галстук-бабочка присутствовал в праздничном образе звезды эстрады.
Поклонники знаменитой певицы разделились во мнениях. И если одни одобрили смелый образ своего кумира, то другие его жестоко осудили, признав вульгарным и неуместным. «Какой кошмар. Так себя не уважать и позорить» «Да со вкусом всегда были проблемы и никто ведь не скажет, что это смешно вот в чем проблема» «Очень вызывающе и крайне неуместно» «Зачем? Это же смешно и нелепо» «Не в ее возрасте так оголяться…» «И не стыдно? Такая женщина умная, а начала опускаться до уровня некоторых всем известных молодящихся бабушек…» «Кому интересно на старческую грудь смотреть? Стареть как бы надо достойно» «Лариса эффектная женщина. Просто костюм этот не очень ей подходит по возрасту» Отвечать на критику недоброжелателей Лариса Долина не стала, а между тем в социальных сетях артистку все чаще стали осуждать именно за неудачные образы. К примеру, сценический наряд, выбранный певицей для выступления на юбилее Вячеслава Зайцева, вызвал немало недоумевающих отзывов среди ее поклонников.
Eva.ru: последние новости
«Годы берут свое»: Кристину Орбакайте просят больше отдыхать «Хорошо хоть в халате»: Алла Пугачева сделала селфи после бани «Зачем этот публичный цирк?»: Алексей Панин и Тимати поругались в день выборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов458
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам29
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось28
Собчак едет в Крым «без разрешения» Украины45
Антироссийские санкции «раздражают» немцев20
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение