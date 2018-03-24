«Стареть надо достойно»: Лариса Долина продемонстрировала грудь в экстремальном декольте

Народная артистка России Лариса Долина озадачила поклонников необычным и весьма откровенным образом, в котором появилась на одном из светских мероприятий столицы. 62-летняя певица решила показать публике свою роскошную грудь в невероятно экстремальном декольте.

Лариса Долина не относится к числу звезд, которые боятся экспериментов. Народная артистка с легкостью готова удивлять и поражать публику не только с помощью невероятных вокальных данных, но и своими порой весьма эксцентричными поступками. К примеру, в конце прошлого года 62-летняя знаменитость отважилась на весьма серьезный шаг — сделала себе татуировку в виде портрета любимого домашнего питомца.

А теперь певица появилась на творческом вечере Ильи Резника , посвященного его 80-летию, в облегающем смокинге. Под черный фрак Лариса Александровна не сочна необходимым надевать блузу или рубашку, тем самым выставив свою шикарную грудь на всеобщее обозрение. Зато галстук-бабочка присутствовал в праздничном образе звезды эстрады.