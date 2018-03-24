Началась реставрация росписей зала Тянькуан в храме Даймяо на горе Тайшань

Цзинань , 23 марта / Синьхуа / — В этом году будет выполнена реставрация цветных росписей зала Тянькуан — центрального здания ансамбля храма Даймяо на легендарной горе Тайшань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/, а также одного из «трех знаменитых древних дворцов Китая » наряду с Залом Высшей гармонии в пекинском дворце Гугун и главным обрядовым залом храма Конфуция в Цюйфу. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 23 марта /Синьхуа/ — В этом году будет выполнена реставрация цветных росписей зала Тянькуан — центрального здания ансамбля храма Даймяо на легендарной горе Тайшань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/, а также одного из «трех знаменитых древних дворцов Китая» наряду с Залом Высшей гармонии в пекинском дворце Гугун и главным обрядовым залом храма Конфуция в Цюйфу. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 23 марта /Синьхуа/ — В этом году будет выполнена реставрация цветных росписей зала Тянькуан — центрального здания ансамбля храма Даймяо на легендарной горе Тайшань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/, а также одного из «трех знаменитых древних дворцов Китая» наряду с Залом Высшей гармонии в пекинском дворце Гугун и главным обрядовым залом храма Конфуция в Цюйфу. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 23 марта /Синьхуа/ — В этом году будет выполнена реставрация цветных росписей зала Тянькуан — центрального здания ансамбля храма Даймяо на легендарной горе Тайшань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/, а также одного из «трех знаменитых древних дворцов Китая» наряду с Залом Высшей гармонии в пекинском дворце Гугун и главным обрядовым залом храма Конфуция в Цюйфу. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй