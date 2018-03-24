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Началась реставрация росписей зала Тянькуан в храме Даймяо на горе Тайшань
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Началась реставрация росписей зала Тянькуан в храме Даймяо на горе Тайшань 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзинань, 23 марта /Синьхуа/ — В этом году будет выполнена реставрация цветных росписей зала Тянькуан — центрального здания ансамбля храма Даймяо на легендарной горе Тайшань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/, а также одного из «трех знаменитых древних дворцов Китая» наряду с Залом Высшей гармонии в пекинском дворце Гугун и главным обрядовым залом храма Конфуция в Цюйфу. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй
Цзинань, 23 марта /Синьхуа/ — В этом году будет выполнена реставрация цветных росписей зала Тянькуан — центрального здания ансамбля храма Даймяо на легендарной горе Тайшань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/, а также одного из «трех знаменитых древних дворцов Китая» наряду с Залом Высшей гармонии в пекинском дворце Гугун и главным обрядовым залом храма Конфуция в Цюйфу. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй
Цзинань, 23 марта /Синьхуа/ — В этом году будет выполнена реставрация цветных росписей зала Тянькуан — центрального здания ансамбля храма Даймяо на легендарной горе Тайшань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/, а также одного из «трех знаменитых древних дворцов Китая» наряду с Залом Высшей гармонии в пекинском дворце Гугун и главным обрядовым залом храма Конфуция в Цюйфу. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй
Цзинань, 23 марта /Синьхуа/ — В этом году будет выполнена реставрация цветных росписей зала Тянькуан — центрального здания ансамбля храма Даймяо на легендарной горе Тайшань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/, а также одного из «трех знаменитых древних дворцов Китая» наряду с Залом Высшей гармонии в пекинском дворце Гугун и главным обрядовым залом храма Конфуция в Цюйфу. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй
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