Перезагрузка реальности: испанский фотограф показал мир без рекламы

Современный человек уже привык к тому, что повсюду на глаза попадается реклама, будь то брошюра в отеле или билборд вдоль шоссе. «Воздух, которым мы дышим — это соединение азота, кислорода и рекламы», ‐ говорят великие умы. «360» узнал, каким может быть мир без рекламных объявлений.

Фотограф из Испании Хорхе Перез Игуэра в 2014 году запустил фотопроект под названием «Public Spaces» («Публичные места»), в рамках которого он ездил по миру, фотографировал наружную рекламу, а потом убирал ее с помощью компьютерных программ.

Свое решение испанец объяснил тем, что зачастую в Сети люди избавляются от рекламных объявлений с помощью приложений, но в жизни все еще остаются терпимы к этому.

#JorgePérezHiguera — Public Spaces. We have become accustomed to the huge amount of #advertising -but what would the world look like with these promotions removed? | @LensCulture https://t.co/ptcdQAaBsK #photography pic.twitter.com/iFzd7gcBPz

— Mix (@mixdevil66) 10 февраля 2018 г.

По его мнению, многие люди не перестают считать рекламу в Интернете «вторжением» в личное пространство. Игуэра решил перенести такую позицию в реальность и научиться «блокировать» ее так же, как это происходит в Сети.

За четыре года существования проекта, фотограф уже успел побывать в Италии , Испании, Великобритании Монако . Свои труды Игуэра выкладывает на своей странице в социальной сети Twitter.

Фотограф подчеркивает, что своей целью видит переосмысление того, как человек взаимодействует с рекламой в жизни. Игуэра стремится понять, как люди смогут в будущем скрывать рекламные объявления в реальности так же, как сейчас делают это в Сети.

Ранее стало известно о том, что на YouTube появится больше рекламы при просмотре музыкальных клипов.