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«Умные» системы полива помогают фермерам в Цзыбо
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«Умные» системы полива помогают фермерам в Цзыбо 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.
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