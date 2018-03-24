«Умные» системы полива помогают фермерам в Цзыбо 

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.
В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.