«Умные» системы полива помогают фермерам в Цзыбо

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта / Синьхуа / — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.

В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.

В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.

В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.

В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 23 марта /Синьхуа/ — Уже несколько лет фермерами из уезда Июань в городском округе Цзыбо /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ используются ресурсосберегающие интеллектуальные системы полива и подачи удобрений.

В настоящее время такими системами здесь оснащены поля и теплицы площадью более 400 тыс. му /26,6 тыс. га/.