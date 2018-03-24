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Эксперт рассказал о расчётном сроке входа китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» в атмосферу
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Эксперт рассказал о расчётном сроке входа китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» в атмосферу 

RT на русском 1 час назад
Бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота в беседе с «Аргументами неделi» рассказал о расчётном сроке входа китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» в атмосферу Земли. Как прогнозирует эксперт, с учётом того, что станция летит со скоростью 8 км/с, ожидать её падения можно с 28 марта по 10 апреля.
По оценке Лопоты, в процессе падения «Тяньгун-1» будет постепенно рассыпаться, элементы на кронштейнах отпадут. Частично станция сгорит в слоях атмосферы, но до 45% массы конструкции достигнут Земли. Речь идёт о 3,5 — 4 т.
«Тяньгун-1» была запущена в 2011 году. На ней производили отработку различных технологий и космическую съёмку.
Ранее сообщалось, что китайский корабль «Тяньчжоу-1» и лаборатория «Тяньгун-2» впервые состыковались в космосе.
12 марта герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН прокомментировал предложение Киева построить космодром в Австралии.
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