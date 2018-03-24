Эксперт рассказал о расчётном сроке входа китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» в атмосферу

Бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота в беседе с «Аргументами неделi» рассказал о расчётном сроке входа китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» в атмосферу Земли. Как прогнозирует эксперт, с учётом того, что станция летит со скоростью 8 км/с, ожидать её падения можно с 28 марта по 10 апреля.

По оценке Лопоты, в процессе падения «Тяньгун-1» будет постепенно рассыпаться, элементы на кронштейнах отпадут. Частично станция сгорит в слоях атмосферы, но до 45% массы конструкции достигнут Земли. Речь идёт о 3,5 — 4 т.

«Тяньгун-1» была запущена в 2011 году. На ней производили отработку различных технологий и космическую съёмку.

Ранее сообщалось, что китайский корабль «Тяньчжоу-1» и лаборатория «Тяньгун-2» впервые состыковались в космосе.