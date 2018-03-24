ОБЗОР: Особой экономической зоне в РФ нужен рынок, а не льготы — ОЭЗ «Лотос»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар /ПРАЙМ/, Иван Капустин . Генеральный директор одной из самых молодых в России особых экономических зон «Лотос» (создана три года назад) Сергей Милушкин уверен, что компании приходят в ОЭЗ не за льготами, а за новым рынком. Его формированием, по словам Милушкина, практически каждый день и занимается астраханская особая экономическая зона, в частности, убеждает прикаспийские страны, что через «Лотос» лежит самый короткий путь к российским потребителям, а для российских компаний открывает возможности экспорта по Каспийскому морю.

Особая экономическая зона «Лотос» расположилась на участке в 1 тысячу гектаров в Астраханской области на берегу Волги. За это время 120 гектаров уже передано восьми резидентам, в том числе двум компаниям с иностранным участием. Якорным резидентом ОЭЗ выступает АО «Судостроительный завод „Лотос“ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию ).

Завод „Лотос“ занимается строительством судов класса „река-море“, оффшорных конструкций для разведки и добычи нефти и газа на континентальных шельфах морей и океанов, а также на судоремонт. Главная на сегодняшний день задача для якорного резидента астраханской ОЭЗ — завершение строительства первого в современной России круизного лайнера „Петр Великий“ проекта PV300VD.

По словам Милушкина, Иран уже заинтересовался данным проектом. По информации пресс-службы резидента астраханской ОЭЗ, в иранскую свободную экономическую зону „Энзели“ направили предложение рассмотреть возможность строительства данного типа судов на заводе „Лотос“.

В конце 2017 года в Баку между ОАО „Московское речное пароходство“ и ЗАО „Азербайджанское каспийское морское пароходство“ был подписан меморандум о сотрудничестве по круизному судоходству в Каспийском регионе с использованием нового лайнера „Петр Великий“.

Стороны договорились о совместной деятельности по изучению и выработке оптимальных маршрутов круизных пассажирских судов, таких как порты Черного моря — внутренние водные пути России — Астрахань — порты Каспийского моря; Москва — Баку ( Азербайджан ); Астрахань — Махачкала — Баку; Баку — Анзали (Иран) — Ноушехр (Иран) — Туркменбаши ( Туркменистан ) — Актау ( Казахстан ) — Астрахань. Также рассматривается возможность маршрута Баку — Астрахань — Сочи

»Данным проектом уже интересуются наши коллеги из прикаспийских государств, в том числе делегация иранской СЭЗ «Энзели», которая посетила ОЭЗ в октябре прошлого года, запросила более подробную информацию о проекте для дальнейшей проработки с бизнесом. В Иране сейчас очень активно развивается выездной туризм, и есть потребность в таких судах. Будем надеяться на будущие заказы от наших соседей", — рассказал РИА Новости Милушкин.

НЕ ТОЛЬКО ЮГ, НО И СЕВЕР

Милушкин напомнил, что на заседании президиума госсовета по вопросу развития внутренних водных путей в 2016 году президент России Владимир Путин дал поручение по финансированию проекта создания Нижегородского низконапорного гидроузла. По словам Милушкина, речь идет о спасении Волги в районе Городца , который из-за мелководья стал одним из самых проблемных участков России.

"На недавнем расширенном совещании по развитию судостроения в РФ было озвучено, что, в принципе, глубины по всей Волге будут не менее 4 метров. Это позволяет судам подобного класса двигаться по реке. Соответственно, речь может идти и о маршрутах Петербург — Москва и Москва — Астрахань для нового лайнера, что позволит увеличивать спрос на суда и развивать внутренний туризм", — сказал Милушкин.

Ранее сообщалось, что судно концепта PV-300 относится к востребованному на рынке морских и речных круизов классу «река-море», спроектировано в версии «плавучая гостиница» с устройством полноценных балконов-террас, с бассейном и носовым обзорным салоном. Предназначено как для работы на внутренних линиях между Москвой и Петербургом, так и для выходов в морские районы — в первую очередь, Каспийского региона, а также в Азовское и Черное моря.

Круизное судно будет представлять из себя четырехпалубный лайнер длиной 141 метр, шириной 16,5 метра, вместимостью 310 пассажиров. Стоимость лайнера составит примерно 2,5 миллиарда рублей, срок окупаемости от 15 до 25 лет. Достроить судно должны к 2019 году. В середине августа 2016 года президент Владимир Путин в режиме видеотрансляции принял участие в закладке пассажирского судна.

РЕЗИДЕНТЫ «ЛОТОСА» НАЦЕЛЕНЫ НА ЭКСПОРТ

Генеральный директор ОЭЗ «Лотос» рассказал РИА Новости, что практически все резиденты особой экономической зоны будут реализовывать свою продукцию не только за пределами региона, но и в других странах. Среди потенциальных зарубежных рынков сбыта — прикаспийские страны (Иран, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан). Компании из этих стран, по словам Милушкина, интересуются и размещением своих производств на территории ОЭЗ «Лотос».

Так, на прошедшем в середине февраля Российском инвестиционном форуме, по словам собеседника агентства, губернаторы восьми регионов заинтересовались продукцией компании «Гекса-Лотос» (дочернее предприятие одного из крупнейших в РФ производителей геосинтетиков — ООО «Гекса-нетканые материалы»). Проект этого резидента основан на современном производстве тканых геосинтетических материалов из плоской полипропиленовой нити, которые широко применяются в дорожно-строительной отрасли. Геосинтетика «держит» материал, который является основой будущей дороги. Он позволяет экономить строительный материал, а также обладает высокой прочностью.

Компания «Протелюкс Лотос» займется в ОЭЗ Астраханской области производством биопротеина из природного газа. Компания стала резидентом в конце 2017 года. Около 50% продукции компания планирует реализовывать за рубежом. Ожидаемая доля ООО «Протелюкс» на российском рынке кормовых белков составляет порядка 5%, при общем объеме рынка от 1 до 2 миллионов тонн. Объем производства резидента— 100 тысяч тонн биопротеина в год.

"Биопротеин — это основа корма мелкого, крупного рогатого скота, который заменяет очень дорогую рыбью муку и который гораздо полезнее для животного. Эта продукция в том числе интересна странам, находящимся в транспортном коридоре «Север-Юг», — считает Милушкин.

ШПРИЦЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

По словам гендиректора ОЭЗ «Лотос», продукция компании «МедИнТех» (Москва) также имеет спрос у зарубежных компаний. Резидент ОЭЗ «Лотос» специализируется на производстве саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения. Запуск завода запланирован на первый квартал 2019 года.

"В Астраханскую область приезжала иранская компания (лидер в стране по производству специальных присадок, необходимых для изготовления пластика). Им интересны и поставка шприцев в Иран, они готовы там оказывать содействие, и возможно, и поставка пластика для изготовления самих корпусов шприцев", — рассказал гендиректор ОЭЗ «Лотос».

Первый иностранный резидент особой экономической зоны — ООО «Атеф Русс» (учреждено азербайджанским ООО «Атеф Группа Компаний») — планирует завоевать порядка 4-5% российского рынка. При выходе на проектную мощность завод будет производить порядка 2 тысяч комплектов трансформаторов и электрощитового оборудования.

"Компания считает, что качеством и ценой смогут завоевать порядка 4-5% рынка в РФ, а также заместить не менее 30% от доли российского импорта трансформаторного оборудования китайских и украинских производителей", — подчеркнул Милушкин.

ПО ЧЕТЫРЕ РЕЗИДЕНТА В ГОД Особая экономическая зона «Лотос» планирует привлекать в среднем по четыре компании каждый год, причем в 2018 и 2019 годах ряды резидентов, как ожидается, в сумме пополнят 10 предприятий. По прогнозам гендиректора особой экономической зоны, к 2026 году на территории ОЭЗ «Лотос» будут работать около 46 резидентов. Объем инвестиций к этому году составит около 35 миллиардов рублей. Сейчас этот показатель равен 24 миллиардам рублей.

"Это и Казахстан, с которым мы ведем переговоры о размещении казахстанских производств, и Туркменистан, ряд азербайджанских компаний. У нас подписано соглашение с СЭЗ «Энзели». Они взяли на себя обязательство привлечь несколько иранских компаний, мы зарезервировали для них порядка 20 гектаров земли. Мы ведем работу с рядом европейских государств, ожидаем несколько крупных европейских производителей увидеть в скором времени в числе наших резидентов. Также у нас подписано соглашение с СЭЗ «Витебск» — мы им готовы помогать в выходе на рынки Прикаспийских государств, а они нам — на страны Балтийского моря", — рассказал Милушкин.

По его словам, на данный момент подписаны предварительные соглашения с четырьмя потенциальными резидентами 2018 года. Самыми крупными из них являются испанская Acopafi (производство судовой мебели, фурнитуры, отделочных материалов для судостроения) и местная НПО «Монокристалл» (выращивания монокристаллов кремния и производству солнечных фотоэлектрических панелей.

"У нас отделка премиум-класса на судах не производилась в силу того, что в том числе не было судов, где нужно было такую отделку делать. Начиная с несгораемых стеновых панелей, заканчивая тканями и дизайном — это вещи, которые во всем мире делают специализированные компании. Acopafi относится к таким", — пояснил Милушкин.

Он добавил, что испанская компания сейчас принимает участие в конкурсах на отделку пассажирских и других судов в РФ, в том числе на пассажирском лайнере проекта «Золотое кольцо» (судостроительный завод «Лотос»), который сможет работать на предельном мелководье — до 1,2 метра.

ОТ КРИСТАЛЛА ДО СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Лотос», компания «Монокристалл» впервые в России реализует идею, когда по соседству с цехом по выращиванию монокристаллов кремния будут заниматься созданием из них солнечных панелей. Астраханская компания еще до непосредственного строительства объектов заявила о намерениях экспортировать свою продукцию.

С НПО «Монокристалл» предварительное соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. НПО «Монокристалл». На территории ОЭЗ «Лотос» будет происходить полный цикл производства — от выращивания кристаллов до изготовления солнечных панелей и сборки солнечных электростанций. По прогнозам Милушкина, бизнес-план потенциального резидента будет готов летом 2018 года. Помимо завода по выращиванию монокристаллов и цеха по сборке солнечных панелей, на территории ОЭЗ «Лотос» разместят лабораторные и исследовательские комплексы.

"Реализация продукции планируется в России, странах СНГ, а также в прикаспийских государствах, особенно в Иране", — подчеркнул Милушкин.

Монокристаллический кремний в настоящее время является основным материалом для производства электронных приборов и солнечных панелей.

СТАВКА НА КОРИДОР «СЕВЕР-ЮГ»

Эффективная и беспрерывная работа транспортного коридора «Север-Юг» даст толчок развитию всей особой экономической зоны «Лотос» и всей Астраханской области, считает Милушкин. В частности, резиденты «Лотоса» способны формировать, и уже это частично делают, грузовую базу для транспортного коридора. Речь идет как о готовой продукции резидентов ОЭЗ «Лотосов», так и комплектующих судостроения.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.

По словам Милушкина, создание линейки круизных судов создаст предпосылки для производства комплектующих для судостроения на территории ОЭЗ «Лотос». Он добавил, что Иран уже заинтересован в строительстве одного-двух лайнеров по типу PV-300 для развития круизных маршрутов.

"Когда появляется линейка из пассажирских судов, то появляется необходимость в определенном количестве двигателей, тех же стеновых панелей, отделке кают и так далее. В одном судне это всегда дорого, когда это уже серия судов, получается гораздо дешевле… Для нас интересно именно размещение производств подобных комплектующих для судостроения. И движение грузов по коридору «Север-Юг» наталкивает на то, что часть этих грузов можно производить в ОЭЗ «Лотос», потому что это максимально близко к точки перевалки с российской стороны на иранскую, казахскую, индийскую и другие страны", — подчеркнул Милушкин в беседе с агентством, добавив, что сейчас доля иностранных комплектующих в российском судостроении составляет от 50 до 70%.

СНЯТИЯ МОРАТОРИЯ НА ОЭЗ — НЕ УГРОЗА «ЛОТОСУ»

Гендиректор ОЭЗ в Астраханской области рассказал, что не воспринимает решение о снятии моратория на создание особых экономических зон в России как угрозу для «Лотоса». По его словам, появление конкурирующих с «Лотосом» ОЭЗ будет лишь стимулировать астраханскую особую экономическую зону.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину подготовить доклад для снятия моратория на создание особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах. Тему о моратории на заседании Госсовета по развитию промышленности затронул губернатор Новгородской области Андрей Никитин . В свою очередь Орешкин заявил, что министерство экономического развития не возражает против данного инструмента.

По словам Милушкина, ОЭЗ «Лотос» продолжит развивать свои конкурентные преимущества, одно из которых — расположение ОЭЗ на пересечении международного транспортного коридора «Север-Юг» и северной части Великого Шелкового пути.

"У нас сейчас идут переговоры с рядом российских государственных корпораций, у которых есть в том числе проекты в Иране. Вот как раз пример, когда в ОЭЗ «Лотос» они могут какую-либо продукцию собрать, дособрать и затем перевезти к месту назначения. В этом смысле развитие нашей зоны будет связано с судостроением, нефтегазовой промышленностью, с нашими логистическими возможностями. До 2026 года, я так думаю, мы таким образом и по такому плану будем развиваться", — сказал гендиректор ОЭЗ Астраханской области.