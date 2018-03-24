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Тигр Мирон растерзал самку в зоопарке Копенгагена
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Тигр Мирон растерзал самку в зоопарке Копенгагена 

Мир24 47 минут назад
Амурский тигр Мирон, привезенный из Москвы, убил самку в зоопарке Копенгагена. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел 22 марта на глазах у посетителей.
Очевидцы происшествия рассказали, что тигр внезапно напал на одну из тигриц, которые находились в его вольере. О нападении сообщили сотрудникам зоопарка, однако, когда те пришли, самка была уже мертва. Самому Мирону помощь ветеринаров не понадобилась — на его теле было лишь несколько царапин.
Добавим, амурский тигр Мирон был отправлен из Московского зоопарка в Копенгаген в рамках Европейской программы по сохранению популяции амурских тигров в неволе.
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