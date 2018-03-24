В Египте Росатом применит оборудование, повышающее эффективность АЭС

Насосы ГЦНА-1753 не имеют аналогов в мире.

Главные циркуляционные насосы — неотъемлемая часть реакторных установок атомных электростанций. Они обеспечивают прокачку теплоносителя через активную зону ядерного реактора с целью отвода тепла от нее.

ГЦНА-1753, разработанный ранее предприятием Росатома АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (ЦКБМ, Санкт-Петербург ), имеет ряд преимуществ, позволяющих повысить безопасность и эффективность реакторных установок. Основная особенность ГЦНА-1753 — система водяной смазки всех узлов насоса и электродвигателя, это позволяет отказаться от использования масла в реакторном отделении, что значительно повышает пожаробезопасность реакторной установки.

Кроме того, исключение маслосистемы и соответствующего оборудования ведет к уменьшению металлоемкости насоса и снижению его веса на несколько тонн. Также ГЦНА-1753 обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, вдобавок сокращается время ремонта этого оборудования.

В целом, улучшенные характеристики надежности и увеличение КПД приводят к существенной экономии средств конечного потребителя на протяжении всего жизненного цикла новых насосов. В конце 2015 года ЦКБМ сообщало об успешном завершении ресурсных испытаний ГЦНА-1753.

Как следует из материалов на сайте закупок «Росатома», технический проект ГЦНА-1753 для АЭС «эд-Дабаа» предстоит доработать исходя из особенностей реакторной установки, которая будет эксплуатироваться на ее энергоблоках. Все необходимые работы предстоит завершить в начале 2019 года.

В 2017 году сообщалось, что ГЦНА-1753 планируется применить в реакторных установках энергоблоков АЭС «Пакш-2», которая будет построена в Венгрии с участием России

Четыре энергоблока АЭС «эд-Дабаа» с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту «АЭС-2006» — это блоки нового поколения «3+» с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.