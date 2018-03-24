Путин победил, но Россия проигрывает

Разумеется, 18 марта Владимира Путина вновь избрали президентом России, однако он вовсе не такой гроссмейстер в геополитических шахматах, каким его изображают западные СМИ. Хвастаясь новыми «непобедимыми» ракетами России , делая невинное лицо в те моменты, когда его обвиняют в организации хакерских кампаний, направленных против выборов в других государствах, и убийств оппонентов за пределами его страны, президент России, по всей видимости, стремится еще раз разыграть холодную войну. Однако теперь Россия не обладает тем военным охватом и той идеологической привлекательностью, которые делали Советский Союз таким грозным врагом.

Хотя Путин хочет, чтобы мир видел в нем сильного и решительного лидера, он зачастую полностью не осознает последствия своих действий. Если проанализировать те внешнеполитические ссоры, в которые он ввязался, становится ясно, что Путин — проницательный тактик и довольно скверный стратег.

Давайте начнем с Украины . В ответ на общественные протесты 2014 года, в результате которых пророссийский президент Виктор Янукович лишился своего поста, Путин отдал своим военным приказ о начале операции. Захватив Крым , Путин получил трофей в ущерб Западу и закрепил за собой репутацию крепкого орешка. Однако, поскольку Украина освободилась от своего самого промосковского региона, украинские националисты смогли с легкостью одержать победу на выборах, а Россия оказалась вынужденной платить пенсии крымским пенсионерам. Между тем после аннексии Крыма российский флот не получил ничего стратегически ценного — у него уже была база на этом полуострове. Более того, США и Европа ввели против России санкции, которые внесли весомый вклад в падение российского ВВП: по оценкам Всемирного банка , с 2014 по 2015 год он снизился на 35%.

Путину не удалось завоевать умы и сердца тех, кого он пытался подчинить. Его действия, направленные на дестабилизацию восточных областей Украины, заставили целое поколение молодых украинцев — слишком молодых, чтобы помнить ту империю, которой руководила Москва — поверить в то, что Россия — это заклятый враг их родины. Возможно, путь Украины в Евросоюз и НАТО будет долгим, однако теперь множество украинцев решительно настроены на то, чтобы больше никогда не быть младшими партнерами России. Вполне возможно, Путина запомнят как лидера, который потерял Украину.

Латвия и Как насчет других бывших советских республик? Страны Балтии — Литва Эстония — уже давно развернулись лицом к Западу. Сейчас там даже находятся войска НАТО — прямое следствие непрекращающегося антагонизма России. Азербайджан и другие государства Центральной Азии в гораздо большей степени заинтересованы в налаживании прочных отношений с развивающимся Китаем, нежели со слабеющей Россией. Если в Центральной Азии сегодня и есть господствующая держава, то это Пекин — к растущей досаде Москвы.

В своем стремлении к расширению влияния Путин может рассчитывать на президента Сирии Башара аль-Асада — единственного надежного партнера России на Ближнем Востоке. Теперь России нужно будет содержать свою единственную средиземноморскую военно-морскую базу. Но с какой целью? Более глубокое вмешательство в дела Ближнего Востока — это не самое подходящее занятие для страны с застойной экономикой, которая уже тратит на свою армию слишком много средств.

Наихудшим решением Путина стал приказ вмешаться в американские президентские выборы 2016 года, отданный им российским разведывательным службам. В таком шаге не было ничего удивительного: манипуляции и саботаж — это те методы, отличным владением которыми гордился бы любой бывший полковник КГБ. Путин хотел немного осадить США, и он ненавидел Хиллари Клинтон . Пока нет никаких доказательств того, что Путин сделал Трампа президентом, однако теперь американское разведывательное сообщество и конгрессмены от обеих партий сосредоточились на угрозах, исходящих от России. Тем не менее, несмотря на удивительное нежелание Трампа критиковать Путина, президент России не получил от президента США ничего ценного. Только неспособность Путина понять, как работают сдержки и противовесы, лежащие в основе политической системы США, может объяснить его очевидную веру в то, что Трамп способен преодолеть все возражения против его обещанной перезагрузки отношений с Россией. Вполне возможно, что теперь, когда российские секретные службы обвиняются в дерзком покушении на Сергея Скрипаля , бывшего двойного агента, высланного в Соединенное Королевство , мы узнаем нечто большее.

До настоящего времени авантюризм Путина помогал отвлекать внимание российской общественности от повсеместной коррупции и застоя в российской экономике. Здесь главным достижением Путина стало обеспечение независимости Центробанка России и создание резервных фондов, средства из которых можно использовать в периоды кризиса.

Россия постепенно восстанавливается после двухлетней рецессии, однако это в первую очередь объясняется умеренным ростом мировых цен на нефть. Но теперь, когда Путин готовится вступить в свой четвертый президентский срок, ему придется посмотреть в лицо суровой реальности: Россия до сих пор крайне зависима от мировых цен на нефть — в той же степени, в какой она была зависима от них 10 лет назад. Тогда мировые цены на нефть поднялись до 147 долларов за баррель, и вместе с ними выросли уровень жизни в России и ее самоуверенность. С тех пор цены на нефть снизились больше, чем в два раза, и, судя по всему, в обозримом будущем они останутся на этом уровне. Между тем в центре революционного сдвига на энергетических рынках оказались США: инновационные технологии в добыче нефти и природного газа помогли США успешно соперничать с Россией и удерживать цены на сырье на гораздо более низком уровне по сравнению с уровнем, характерным для периода сырьевого бума в прошлом десятилетии.

Сейчас нет никаких признаков того, что Россия сможет адаптироваться к этой новой реальности, наконец диверсифицировав свою экономику. Даже сегодня 80% российского экспорта непосредственным образом связаны с нефтью и газом, как сообщает Московский центр Карнеги . Со временем поддерживать нынешний уровень жизни станет еще сложнее, а у государства будет оставаться все меньше средств на «пушки и масло». Недавние попытки создать российскую версию Кремниевой долины, практически ни к чему не привели. Отчасти это объясняется тем, что самые умные и талантливые россияне уезжают из страны в поисках лучшей жизни.

Путину стоит сполна насладиться празднованиями его победы, пока они не закончились. В ближайшем будущем ни ему, ни России не светит ничего хорошего.