Глава секретной лаборатории в Великобритании исключил утечку токсичных веществ

Руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил в интервью BBC, что утечек токсичных веществ из лаборатории зафиксировано не было. Факт, что бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены недалеко от лаборатории, — всего лишь совпадение.

Эйткенхед подчеркнул, что в центре высочайший уровень контроля и безопасности. «У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло», — отметил Гэри Эйткенхед, добавив, что намеки на соседство лаборатории и места, где были найдены Скрипали, «раздражающие».