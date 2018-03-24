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Глава секретной лаборатории в Великобритании исключил утечку токсичных веществ
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Глава секретной лаборатории в Великобритании исключил утечку токсичных веществ 

Вести.Ru 46 минут назад
Руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил в интервью BBC, что утечек токсичных веществ из лаборатории зафиксировано не было. Факт, что бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены недалеко от лаборатории, — всего лишь совпадение.
Эйткенхед подчеркнул, что в центре высочайший уровень контроля и безопасности. «У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло», — отметил Гэри Эйткенхед, добавив, что намеки на соседство лаборатории и места, где были найдены Скрипали, «раздражающие».
Бывший разведчик и его дочь были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта, напоминает «Коммерсант». Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Представители МИД РФ назвали события в Солсбери «очередной грубо сфальсифицированной авантюрой». Мысль об организаторах авантюры развил Игорь Кириллов — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации. Именно он напомнил о лаборатории Портон-Даун, которая «по счастливой случайности» расположена в нескольких километрах от города Солсбери.
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