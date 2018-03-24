Я — Пеннивайз, танцующий клоун: новый образ героя из «Оно» шокировал мир

Компания Unit 70 Studios решила обновить облик всемирно известного клоуна Пеннивайза из экранизированного произведения «Оно». Организация специализируется на создании ужасающих объектов для Хэллоуина, но в этот раз студия превзошла саму себя. Видео опубликовали на YouTube.

Посетители мероприятия TransWorld Halloween & Attractions в американском городе Сент-Луис , штат Миссури, были шокированы новым представлением клоуна — мало того, что создатели превзошли классический образ Пеннивайза, так еще и механизировали огромную куклу.

Господи Боже, это ужасно

— пользователи Сети.

В руке Пеннивайз держит мальчика Джорджи, который, в свою очередь, кричит под злобный смех клоуна.

Однако пользователи Сети отметили, что движения Джорджи ближе к действительности, чем «анимированный» Пеннивайз.

Ранее сообщалось, что примерно 110 человек, наряженных в костюмы клоунов, задержала бразильская полиция в Рио‐де‐Жанейро за попытку совершения массового ограбления на городском карнавале. Все они были пойманы с поличным и доставлены в участок, для чего понадобилось три автобуса.