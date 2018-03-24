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Я — Пеннивайз, танцующий клоун: новый образ героя из «Оно» шокировал мир
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Я — Пеннивайз, танцующий клоун: новый образ героя из «Оно» шокировал мир 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Компания Unit 70 Studios решила обновить облик всемирно известного клоуна Пеннивайза из экранизированного произведения «Оно». Организация специализируется на создании ужасающих объектов для Хэллоуина, но в этот раз студия превзошла саму себя. Видео опубликовали на YouTube.
Посетители мероприятия TransWorld Halloween & Attractions в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, были шокированы новым представлением клоуна — мало того, что создатели превзошли классический образ Пеннивайза, так еще и механизировали огромную куклу.
Господи Боже, это ужасно
— пользователи Сети.
В руке Пеннивайз держит мальчика Джорджи, который, в свою очередь, кричит под злобный смех клоуна.
Однако пользователи Сети отметили, что движения Джорджи ближе к действительности, чем «анимированный» Пеннивайз.
Ранее сообщалось, что примерно 110 человек, наряженных в костюмы клоунов, задержала бразильская полиция в Рио‐де‐Жанейро за попытку совершения массового ограбления на городском карнавале. Все они были пойманы с поличным и доставлены в участок, для чего понадобилось три автобуса.
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