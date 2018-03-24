WSJ: будущий директор ЦРУ получила образование как филолог и журналист

Она родилась в 1956 году в городке Эшланд (штат Кентукки) и была старшей из пяти детей в семье летчика, проходившего службу в различных гарнизонах в США и за рубежом. Среднюю школу Хэспел окончила в Великобритании и, по данным газеты, хотела поступить в военную академию США в Вест-Пойнте, однако, поступив в Университет Луисвилла в штате Кентукки, получила образование филолога и журналиста. По окончании университета она устроилась на работу библиотекарем и переводчиком в 10-ю группу спецвойск армии США, расквартированную в штате Массачусетс. В 1985 году она была принята в ЦРУ, где с самого начала занималась оперативной работой.

По данным издания, Хэспел одинока, она не имеет личных страничек в социальных сетях, не входит в ассоциацию бывших студентов своего университета. О личных пристрастиях будущего директора ЦРУ известно лишь, что она ценит творчество американского певца Джонни Кэша (1932 — 2003), исполнявшего песни в стиле «кантри», и в ее кабинете висит его большой портрет.

Кандидатура Хэспел должна быть утверждена Сенатом и, как отметила газета, и у демократов, и у республиканцев есть к ней вопросы. В частности, разъяснения требуют сообщения о том, что она была непосредственно причастна к пыткам в Таиланде двух захваченных в плен террористов из группировки «Аль-Каида» . Как сообщила ранее газета The New York Times, в 2002 году Хэспел осуществляла общий контроль за допросами Абу Зубайда и Абдеррахима ан-Нашири, причем Абу Зубайда в течение месяца 83 раза подвергали пытке, имитирующей утопление, а также неоднократно били головой о стену.

За 32 года службы в ЦРУ Хэспел была неоднократно отмечена наградами. По данным журнала Fortune, среди них — медаль за успехи в борьбе с терроризмом, медаль «За заслуги» и самая престижная награда на федеральной гражданской службе — Президентская медаль (Presidential Rank Award).