В Нидерландах вышла книга о фейковых новостях

ГААГА , 24 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Новая книга под названием «Взрыв фейковых новостей» вышла в Нидерландах . Презентация издания прошла в пятницу вечером в Гааге в журналистском центре Nieuwspoort.

Как рассказал в беседе с корреспонденту ТАСС один из авторов и редакторов Эрик ван де Бейк, решение о выпуске данной книги возникло на фоне развернувшихся в последнее время дискуссий о фейковых новостях. «Мы не делаем никакого общего заключения в конце, однако главный вывод состоит в том, что новости в Нидерландах создают не журналисты, а специалисты по связям с общественностью, — отметил он. — И речь идет как о фейковых новостях, в том числе о России , так и лжи через умолчание». «Например, когда СМИ говорят, что Россия является угрозой, но при этом умалчивают, что НАТО тратить в 12 раз больше на военные цели, чем РФ», — сказал автор.

Книга состоит из девяти глав, написанных разными авторами из числа голландских журналистов и ученых. «Я попросил их изложить их точку зрения на голландскую журналистику, а они могли писать все что угодно, — заметил ван де Бейк. — Я лично написал главу о влиянии США на голландскую прессу и политику». В ней поднимаются также такие темы, как освещение крушения «Боинга» на Украине и войны в Сирии , влияние олигархов на СМИ и другие.

Кроме того, ван де Бейк является редактором-составителем издания совместно с ассистент-профессором Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль в городе Сучжоу Табе Бергманом. «Не думаю, что книга вызовет интерес у широкой публики, у людей, которые получают информацию через ведущие СМИ, — полагает он. — Но людям, которым интересна другая точка зрения, которые намеренно отказываются от чтения газет и просмотра основных новостных каналов, это будет интересно».

На презентацию книги была приглашена вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен, которая в конце прошлого года обвинила Россию в попытках повлиять на общественное мнение в Нидерландах путем распространения фейковых новостей. Однако чиновник не пришла на мероприятие. «Почему, я только могу предположить, — сказал автор. — Скорее всего, потому что книга очень критична в ее отношении».