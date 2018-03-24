Немецких чиновников просят отказаться от смартфонов на ЧМ-2018 

Власти Германии настоятельно рекомендовали не брать с собой смартфоны и многофункциональные гаджеты всем чиновникам и делегатам, которые поедут в Россию на ЧМ‐2018, сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на источники в МВД Германии.
Сообщается, что в МВД Германии подготовили специальную памятку для немецких делегатов и «высокопоставленных» болельщиков о безопасном использовании их электронных средств связи. Немецкие власти опасаются, что смартфоны, с большой долей вероятности, станут объектами шпионажа.
В частности, в инструкции советуют взять на финальную часть мундиаля «старый кнопочный мобильник без доступа к интернету и без списка служебных контактов».
В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны
— представитель регионального управления МВД Германии Тобиас Дункель.
Отмечается, что чиновникам из Германии и раньше советовали придерживаться этого правила при любых визитах в Россию. Другой причиной появления инструкции указывается и необходимость оформлять специальный «паспорт болельщика» или Fan ID.
Уточняется, что российская организационная мера требует от всех иностранных гостей сообщить в правоохранительные органы
страны-хозяйки
финальной части турнира свои персональные данные.
Согласно правилам оформления российского Fan ID, всем болельщикам необходимо сообщить организаторам не только собственные ФИО, дату рождения и полные сведения о документе, удостоверяющем личность, но и предоставить персональные фотографии, а также номер мобильного телефона и адрес электронной почты.
В «Почте России» пообещали доставлять Fan ID бесплатно. Заявитель из России получит свой «паспорт болельщика» бандеролью первого класса, а иностранный поклонник футбола достанет его из пакета спецкласса.