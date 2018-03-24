Немецких чиновников просят отказаться от смартфонов на ЧМ-2018

Власти Германии настоятельно рекомендовали не брать с собой смартфоны и многофункциональные гаджеты всем чиновникам и делегатам, которые поедут в Россию на ЧМ‐2018, сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на источники в МВД Германии.

Сообщается, что в МВД Германии подготовили специальную памятку для немецких делегатов и «высокопоставленных» болельщиков о безопасном использовании их электронных средств связи. Немецкие власти опасаются, что смартфоны, с большой долей вероятности, станут объектами шпионажа.

В частности, в инструкции советуют взять на финальную часть мундиаля «старый кнопочный мобильник без доступа к интернету и без списка служебных контактов».

В прошлом были инциденты в России и Турции , когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны

— представитель регионального управления МВД Германии Тобиас Дункель.

Отмечается, что чиновникам из Германии и раньше советовали придерживаться этого правила при любых визитах в Россию. Другой причиной появления инструкции указывается и необходимость оформлять специальный «паспорт болельщика» или Fan ID.

Уточняется, что российская организационная мера требует от всех иностранных гостей сообщить в правоохранительные органы

страны-хозяйки

финальной части турнира свои персональные данные.

Согласно правилам оформления российского Fan ID, всем болельщикам необходимо сообщить организаторам не только собственные ФИО, дату рождения и полные сведения о документе, удостоверяющем личность, но и предоставить персональные фотографии, а также номер мобильного телефона и адрес электронной почты.