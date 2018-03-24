Вербное воскресенье: как встретить праздник по правилам и чего не стоит делать в этот день

За неделю до Пасхи отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим , в нашей стране известный как Вербное воскресенье. На Западе же его отмечают чуть раньше, и в некоторый странах он носит название Пальмового воскресенья. Отчего так?

Поскольку 24 марта Вход Господа в Иерусалим уже отмечают католики и лютеране, мы решили рассказать об этом дне и объяснить его смысл и значение.

СУТЬ ПРАЗДНИКА

Те, кто читал Евангелие, знают, что о вхождении Иисуса Христа в Иерусалим рассказывают несколько евангелистов. В их рассказах есть некоторые расхождения, но передадим общую суть того, что произошло много веков назад.

В субботу Хрисос, находясь в Вифинии, под Иерусалимом, силой молитвы своей воскресил Лазаря (об этом мы расскажем, говоря о Лазаревой субботе). Это было чудо, в которое не могла поверить сначала даже жена Лазаря, оплакивавшая мужа уже четверо суток. Весть о чуде распространилась по всей Иудее. В воскресенье Иисус попросил апостолов найти ему осла и отправился на нем в город. Что важно: у иудеев считалось, что путник, едущий на осле, имеет мирные намерения.

В городе Иисуса встретили как царя, с радостью и криками «Осанна!» Это не было изумлением для учеников Христа — апостолов. Они тоже радовались, зная, как ждут Спасителя люди, и им странно было, что Учитель не радуется вместе с ними. Более того: взоры Иисуса были кротки, а речи сдержанны. И на фоне всеобщего ликования странно прозвучали печальные слова Христа: «Вот мы входим в Иерусалим. Здесь предан будет Сын Человеческий; и осудят Его на смерть, и предадят Его народу на поругание, и биение, и пропятие…»

Апостолы не поняли Учителя до конца. Тем временем в Иерусалиме собралось много людей, они прибыли праздновать иудейскую Пасху (праздник исхода иудеев из Египта ). В Христе люди видели того, кто — так говорило предание — должен был явиться миру именно на Пасху. Радость людей и правда была велика: они устилали путь Христа своими одеждами, цветами и ветвями финиковых пальм. Ну а в России , где, как известно, пальмы не растут, их заменяли веточками вербы. Ведь она первой начинает радоваться весне — расцветая после холодов, а иногда и во время холодов, не боясь мороза.

Радость по поводу вхождения Иисуса в город испытывали, впрочем, не все. Кто-то завидовал его «популярности», а кто-то разъярился на него из-за его поступков: Иисус изгнал из Иерусалимского храма ростовщиков, торговцев голубями, указывая, что храм — не место для торговли, а место для молитвы.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Если вы опустите веточки вербы в реку, и они поплывут от вас — быть в доме достатку. Пепел от сожженной вербы — так считалось — оберег от пожара. Веточки, прикрепленные к крыше дома, хранят его от болезней, а кроме того, оберегают его хозяев от душевных терзаний. Кстати, считается, что в этот день можно посадить денежное дерево в горшочке — не велика работа, но денег в доме прибавится.

Отвары из веточек освященной вербы считаются целебными весь год после Вербного воскресенья. Ими избавляются от температуры, болезней горла, головных болей, а еще в них полезно купать малышей — они после этого очень хорошо спят.

Погодные же приметы в этот день такие: если на Вербное воскресенье тепло и солнечно — будет урожайный год. Если ветрено — быть погоде прохладной. Если не случились заморозки — будет много фруктов.

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