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Финляндия не получала запрос на выдачу Пучдемона
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Финляндия не получала запрос на выдачу Пучдемона 

Российская Газета 27 минут назад
Полиция Финляндии сообщила, что не получала от Испании запрос на выдачу экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
"Такой запрос поступает в полицию и прокуратуру. Если он придет, его релевантность будет оценена", — заявил инспектор Ханну Каутто. Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что окончательное решение по экстрадиции примет Окружной суд.
Ранее Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии и его соратников. Им предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств. Максимальное наказание за организацию государственного переворота — 30 лет тюрьмы. Сейчас Пучдемон находится в Финляндии, напоминает ТАСС.
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