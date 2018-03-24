Финляндия не получала запрос на выдачу Пучдемона 

Полиция Финляндии сообщила, что не получала от Испании запрос на выдачу экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
"Такой запрос поступает в полицию и прокуратуру. Если он придет, его релевантность будет оценена", — заявил инспектор Ханну Каутто. Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что окончательное решение по экстрадиции примет Окружной суд.
Ранее Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии и его соратников. Им предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств. Максимальное наказание за организацию государственного переворота — 30 лет тюрьмы. Сейчас Пучдемон находится в Финляндии, напоминает ТАСС.