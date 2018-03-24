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Для информагентства «Грозный-Информ» сотрудничество с Госдумой остается одним из ключевых императивов
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Для информагентства «Грозный-Информ» сотрудничество с Госдумой остается одним из ключевых императивов 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Информационное агентство «Грозный-информ» (Чеченская республика) сделало официальное заявление, в котором сообщается, что оно «не только не будет приостанавливать сотрудничество с ГД РФ на фоне прозападных либерально-феминистических, ничем не подтверждённых сплетен о председателе Комитета ГД по международным делам Леониде Слуцком, но и всячески будет расширять и углублять это взаимодействие».
22 марта несколько федеральных СМИ приостановили взаимодействие с Госдумой — среди них «РБК», «Дождь», «Лента.ру», «Эхо Москвы», «Говорит Москва», «Новая газета» и ряды других. Таким образом они выразили несогласие с решением комиссии по этике, которая не нашла признаков домогательства Леонида Слуцкого к журналисткам. В домогательствах депутата ранее обвинили продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук, корреспондент русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе.
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