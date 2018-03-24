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Антикоррупционная политика: итоги недели 19—25 марта
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Антикоррупционная политика: итоги недели 19—25 марта 

pasmi.ru 43 минуты назад
Фото: pasmi.ru
«Трансперенси» требует ввести уголовную ответственность за сексуальное вымогательство
Правозащитники считают необходимым криминализировать вымогательство сексуальных услуг с использованием служебного положения после заявления Комиссии Госдумы по этике об отсутствии нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого.
Генерал СКР Дрыманов подтвердил, что власти готовят закон для новой службы следствия
Руководитель столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов сообщил журналистам, что в России уже ведется работа по подготовке законодательной базы для нового органа — единой службы следствия. Так он косвенно подтвердил информацию о создании российского аналога ФБР.
Борьбе с коррупцией в России мешает неприкосновенность депутатов и судей
Эксперты Группы государств против коррупции (GRECO) рекомендовали российским властям повысить прозрачность некоторых государственных институтов, а также ограничить иммунитет к уголовному преследованию судей, депутатов и сенаторов, так как это зачастую мешает при расследовании коррупционных преступлений.
Верховный суд недоволен размером судебных пошлин
Размер судебных пошлин, взимаемых с истцов, несправедливо низок, что превращает суд в практически бесплатный инструмент разрешения коммерческих споров, уверен председатель Совета судей России, судья Верховного суда (ВС) Виктор Момотов.
Глава Подмосковья предложил отказаться от историко-культурной экспертизы земель
Губернатор Московской области Андрей Воробьев видит создание излишней социальной напряженности и барьер для инвестиций в обязательной историко-культурной экспертизе территорий.
За коррупцию при госзакупках будут сажать, Великобритания готовит санкции для российских олигархов, Титов предложил объединиться в ассоциацию против давления силовиков на бизнес, россияне не верят в возможность победы над коррупцией. Подробности читайте в дайджесте ПАСМИ «Антикоррупционная политика: итоги недели 12—18 марта».
pasmi.ru: последние новости
Чиновники и депутаты игнорируют запрет на владение зарубежными активами «Трансперенси» требует ввести уголовную ответственность за сексуальное вымогательство Глава Подмосковья предложил отказаться от историко-культурной экспертизы земель
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