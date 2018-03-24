Антикоррупционная политика: итоги недели 19—25 марта

«Трансперенси» требует ввести уголовную ответственность за сексуальное вымогательство

Правозащитники считают необходимым криминализировать вымогательство сексуальных услуг с использованием служебного положения после заявления Комиссии Госдумы по этике об отсутствии нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого.

Генерал СКР Дрыманов подтвердил, что власти готовят закон для новой службы следствия

Руководитель столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов сообщил журналистам, что в России уже ведется работа по подготовке законодательной базы для нового органа — единой службы следствия. Так он косвенно подтвердил информацию о создании российского аналога ФБР

Борьбе с коррупцией в России мешает неприкосновенность депутатов и судей

Эксперты Группы государств против коррупции (GRECO) рекомендовали российским властям повысить прозрачность некоторых государственных институтов, а также ограничить иммунитет к уголовному преследованию судей, депутатов и сенаторов, так как это зачастую мешает при расследовании коррупционных преступлений.

Верховный суд недоволен размером судебных пошлин

Размер судебных пошлин, взимаемых с истцов, несправедливо низок, что превращает суд в практически бесплатный инструмент разрешения коммерческих споров, уверен председатель Совета судей России, судья Верховного суда (ВС) Виктор Момотов.

Глава Подмосковья предложил отказаться от историко-культурной экспертизы земель

Губернатор Московской области Андрей Воробьев видит создание излишней социальной напряженности и барьер для инвестиций в обязательной историко-культурной экспертизе территорий.