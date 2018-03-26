Первый зампред Совфеда: решения ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге созвучны форуму в Женеве

"Темы, обсуждавшиеся в Санкт-Петербурге и обсуждающиеся в Женеве — очень острые, и говорить о смягчении напряженности не приходится, — констатировал Николай Федоров. — В Санкт-Петербурге речь шла о культурном плюрализме на основе межрелигиозного и межэтнического диалога. Принятые там решения по сути и форме созвучны дискуссии в Женеве: проблема миграции связана с обострением межэтнической и межрелигиозной нетерпимости".

"Дух Санкт-Петербурга" в Женеве

В своем выступлении в воскресенье на женевском форуме первый вице-спикер Совета Федерации обратил внимание на связь между нынешним «миграционным взрывом» и вооруженными конфликтами, бедностью, голодом и разрухой, которые усугубляются «из-за инспирируемых извне попыток свержения неугодных политических режимов, силового экспорта так называемой демократии по известным всем нам образцам». В интервью ТАСС Федоров пояснил, что «инспирируются вооруженные восстания и цветные революции».

Собеседник агентства отметил в этой связи, что на форуме в Женеве участники говорят о «духе Санкт-Петербурга» в работе МПС. «Председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон три или четыре раза сегодня упомянула о духе Санкт-Петербурга. На этом подъеме, окрыленная, она намерена добиваться результатов», — сказал собеседник агентства.

В Женеве парламентарии обсуждают, как МПС посредством своих рекомендаций мог бы содействовать смягчению острых вопросов, чтобы принимались такие законодательные акты, которые «ввели бы в цивилизованное русло тему межрелигиозных и межэтнических отношений». «Дух Санкт-Петербурга, проявившийся в Женеве, дает основание оптимистично расценивать перспективы решения проблемы беженцев и мигрантов. Дискуссия — плодотворная. Однако, конечно, речь идет о длительных усилиях», — констатировал первый вице-спикер Совета Федерации.

Слушать и слышать

"Нужно слушать и слышать друг друга, договариваться, а не разговаривать языком санкций, ультиматумов и односторонних действий. Такое понимание здесь есть", — продолжил собеседник, пояснив, что это относится не только к теме беженцев и мигрантов, но и другим вопросам, которые вынесены на обсуждение в Женеве. В частности, на нынешней ассамблее представлены проекты резолюций по вопросу об Иерусалиме , домогательствах и ядерной программе Ирана . Хотя не все участники ассамблеи заинтересованы в обсуждении таких тем, тем не менее, по убеждению российских парламентариев, «нужно выслушать друг друга, но нельзя допускать выпадов».

Российская делегация, в которую входят депутаты обеих палат Федерального Собрания, провела на полях ассамблеи ряд встреч с коллегами. Николай Федоров в этой связи назвал «самой главной» встречу с председателем МПС Габриэлой Куэвас Баррон.

"Мы хотим не просто пожелать ей успеха, а помочь добиться усиления роли Межпарламентского союза. Она молодая и энергичная женщина, настойчивая, мы ее понимаем. Она стала председателем в Санкт-Петербурге, и надо постараться, чтобы она добилась успеха. Ее успех — это успех всего МПС, с точки зрения возможности цивилизованного влияния на корректировку политики в отношении глобальных проблем", — подчеркнул собеседник.

В ходе встречи россиян с группой дружбы Швейцария Россия швейцарского парламента речь шла о молодежных обменах и развитии туризма. «Очень важно, что они хотят расширить возможности для знакомства швейцарской молодежи с российскими регионами. Нужно наводить больше мостов парламентской и народной дипломатии», — сказал Федоров.

ОАЭ, Бахрейн и Руководство парламента Катара на встрече с россиянами подробно проинформировало о том, как преодолевается кризис вокруг отношений этой страны с «четверкой» ( Саудовская Аравия Египет ). «Мы понимаем собеседников и солидарны в отношении того, что нельзя разговаривать с суверенными странами языком ультиматумов, санкций и блокады», — отметил первый вице-спикер Совета Федерации.

С сербской делегацией российские парламентарии обсудили пути расширения торгово-экономического сотрудничества. «Встреч здесь много и проходят они интенсивно», — заключил Федоров.