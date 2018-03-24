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Представители Администрации президента войдут в состав Авиационной коллегии кабмина
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Представители Администрации президента войдут в состав Авиационной коллегии кабмина 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В состав Авиационной коллегии Правительства, помимо сотрудников органов исполнительной власти и научных организаций, войдут также представители Администрации Президента, федеральных и региональных органов госвласти. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 24 марта.
«Членами Авиационной коллегии являются представители Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научных и других организаций, связанных с созданием и эксплуатацией авиационной техники», — говорится в новой редакции положения о коллегии.
Структура была создана в конце 2016 года. Как отмечалось в справке Правительства, создание Авиационной коллегии «необходимо для улучшения координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники».
В феврале 2017 года был утверждён состав коллегии. В неё вошли 45 человек. Председателем структуры стал зампред Правительства Дмитрий Рогозин.
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