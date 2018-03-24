Круглый год Земли вместо часа: простые способы беречь природу и свои деньги

Акции вроде «Часа Земли» хороши тем, что способны разом мобилизовать огромное количество людей и заставить их побыть «экологичными» хотя бы в течение небольшого промежутка времени. Но после того, как акция проходит, большинство снова возвращаются к бесконтрольной трате воды, электричества и тепла. Какие домашние лайфхаки помогут сэкономить ресурсы (особенно, в большом городе), а заодно и деньги в кошельке — читайте в нашем материале.

Электричество Начнем с самого простого и одновременно дорогого — электричества. Поскольку оно расходуется не только на освещение, но еще и на работу различных бытовых приборов, то и способов экономии набирается достаточно.

Во-первых, стоит заменить устаревшую проводку на более современную: этот шаг поможет не только сэкономить потребление, но и снизить вероятность пожара (старая проводка является одной из частых причин возгораний).

В процессе замены желательно установить диммеры вместо простых выключателей: они позволяют регулировать яркость света и экономить в тех случаях, когда максимальная яркость просто не нужна.

Вместе с тем, не помешает заменить простые лампочки на диодные: диод с энергопотреблением 4 Вт светит так же ярко, как лампа на 75 Вт, при этом он гораздо долговечнее.

Еще один важный и не самый очевидный совет: почаще мойте окна и протирайте пыль на лампах, так как она снижает светопроницаемость примерно на 20%.

Остальные советы касаются электроприборов. Во-первых, при покупке новых устройств, работающих от сети, обращайте внимание на их класс энергопотребления. Сейчас большинство производителей указывают его на специальной шкале на поверхности коробки. В идеале нам нужен класс «А».

Один из самых «ненасытных» бытовых приборов — холодильник. Чтобы он не работал впустую, никогда не ставьте внутрь еще горячие кастрюли и емкости с жидкостями без крышек.

Если у вас стоит электрическая плита, задумайтесь о скорейшей замене на конвекционную: в отличие от электрической, она нагревает только поверхность посуды, а не саму плиту.

Ну и не забывайте выключать из сети электроприборы, когда покидаете квартиру: даже находясь в режиме ожидания, они хоть и немного, но все же потребляют энергию.

Вода Хорошо экономить воду у людей получалось в те времена, когда за двумя ведрами нужно было бежать до ближайшего колодца, а потом вешать их на коромысло и тащить обратно.

В наши дни, когда для того чтобы получить воду, достаточно открыть кран, мысли о необходимости экономить пропадают сами по себе. Разумеется, убедить человека в том, что если не выключать воду во время чистки зубов, вскоре коромысло придется снова доставать из чулана, практически невозможно.

Совершенно другое дело — устройства, которые делают это за нас. Первым делом нужно заменить старый смеситель с двумя кранами на аналогичный, но с рычагом: он позволяет гораздо быстрее настроить нужную температуру воды.

Еще лучше — поставить сенсорный смеситель (в среднем около 6 тысяч рублей), который работает только в том случае, если рядом с ним находятся руки или какой-то предмет (вы наверняка видели их в туалетах торговых центров). Такая штука сэкономит колоссальное количество воды, и благотворно скажется на семейном бюджете.

Другая классная вещь, которая помогает незаметно экономить воду, — аэратор, который вставляется непосредственно в кран или душ. Устройство разбавляет струю воды воздухом незаметно для вас, а воды при этом утекает примерно на 20% меньше.

Очень часто причиной больших водозатрат является текущий бачок унитаза, так что его обязательно стоит проверить: в сутки из-за неисправности может вытекать около 2 тыс. литров воды. К тому же, чтобы снизить расходы на смыв, можно приобрести бачок с двумя режимами, или попросту положить внутрь бутылку (если поместится).

Ну и не забудьте установить дома посудомоечную машину. Конечно, она будет тратить некоторое количество электричества, однако в семье из трех человек будет тратить около 20 литров воды на мойку против тех же 70-ти, если всю ту же посуду мыть вручную. К тому же посудомоечные машины, как и стиральные, берут только холодную воду и нагревают ее самостоятельно. А значит, счета за использование горячей воды будут еще меньше.

Тепло Для того, чтобы сохранить комфортный климат внутри помещения, самый эффективный способ — теплоизоляция с помощью стекловаты или других более современных изолирующих материалов.

Конечно, этот метод неразрывно связан с пыльными работами, так что его можно отложить до предстоящего ремонта всего помещения. В качестве ощутимого бонуса: такие материалы изолируют не только тепло, но и шумных соседей.

В холодное время года удержать тепло в помещении поможет фольгированный утеплитель, установленный на стену за батареей. Он будет отражать тепло обратно в комнату, а ресурс батареи не будет тратиться на то, чтобы согревать стену.

Еще один не самый очевидный способ стабилизировать климат внутри помещения — потолочный вентилятор: его лопасти разгоняют теплый воздух, который в соответствии с законами физики всегда поднимается вверх.

Наконец, даже ворсистый ковер на полум тоже поможет сделать температуру более комфортной, так как в расстоянии между ворсинками сохраняется теплый воздух.