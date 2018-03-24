Более 30 жителей села в Дагестане госпитализированы из-за отравления

Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе Арани достигло 32 человек, причем подавляющее большинство из них это дети. Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано.

Из фонда обязательного медицинского страхования будет выделено порядка 600 тысяч рублей на дополнительную закупку медикаментов и растворов.

Причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды.

В домах подачу воды приостановили, пока экспертиза не подтвердит безопасность ее и качество. Для жителей села организован подвоз питьевой воды.

Хунзахский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Дагестан. Район расположен в центральной части Дагестана и граничит с Гумбетовским, Ботлихским, Ахвахским, Шамильским, Гунибским, Гергебильским и Унцукульским районами республики.