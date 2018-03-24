Ещё
Более 30 жителей села в Дагестане госпитализированы из-за отравления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 30 жителей села в Дагестане госпитализированы из-за отравления 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Врачи оказывают помощь людям, госпитализированным в результате отравления водой в селе Арани Хунзахского района Дагестана, сообщила «Интерфакс» пресс-секретарь министерства здравоохранения Залина Муртазалиева.
Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе Арани достигло 32 человек, причем подавляющее большинство из них это дети. Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано.
Из фонда обязательного медицинского страхования будет выделено порядка 600 тысяч рублей на дополнительную закупку медикаментов и растворов.
Причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды.
В домах подачу воды приостановили, пока экспертиза не подтвердит безопасность ее и качество. Для жителей села организован подвоз питьевой воды.
Хунзахский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Дагестан. Район расположен в центральной части Дагестана и граничит с Гумбетовским, Ботлихским, Ахвахским, Шамильским, Гунибским, Гергебильским и Унцукульским районами республики.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Владимир Жириновский озвучил дату ухода из политики Подмосковные свалки: Под контроль или из-под контроля? В МВД отказалось от автоматического продления прав
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США354
Лавров высказался о новом советнике Трампа12
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ707
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России108
Суд определил судьбу Савченко337
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение