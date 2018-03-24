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Россия и Германия обсудили сотрудничество в энергоэффективности и газовых проектах
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Россия и Германия обсудили сотрудничество в энергоэффективности и газовых проектах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава департамента международного сотрудничества Минэнерго России Роман Маршавин обсудил вопросы сотрудничества в энергетике между Россией и Германией со своим коллегой — начальником управления Федерального министерства экономики и энергетики Германии Ульрихом Бентербушем, сообщает Минэнерго.
Стороны, в частности, обсудили сотрудничество стран в рамках G20, в том числе «вопрос создания международного хаба по энергетической эффективности, ход реализации совместных инфраструктурных проектов в газовой сфере и прочее», говорится в сообщении министерства.
Совместная работа будет продолжена, в том числе на полях ряда международных мероприятий, предстоящих в марте-апреле 2018 года.
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