Россия и Германия обсудили сотрудничество в энергоэффективности и газовых проектах

Стороны, в частности, обсудили сотрудничество стран в рамках G20, в том числе «вопрос создания международного хаба по энергетической эффективности, ход реализации совместных инфраструктурных проектов в газовой сфере и прочее», говорится в сообщении министерства.

Совместная работа будет продолжена, в том числе на полях ряда международных мероприятий, предстоящих в марте-апреле 2018 года.