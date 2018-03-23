Инициативы бизнес-омбудсмена Москвы в сфере госзакупок нашли отражение в федеральных законах

В действующих законах № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 135-ФЗ «О защите конкуренции» отсутствуют четко сформулированные критерии оценки достаточности срока исполнения контракта.

Это приводит к тому, что заказчик имеет возможность ставить перед исполнителем заведомо невыполнимые условия. К сожалению, с такими завышенными требованиями, чаще всего, и сталкиваются представители малого бизнеса столицы, что вызывает у них справедливое недовольство. Бизнес-омбудсмен Москвы Михаил Вышегородцев внес предложения о внесении изменений в действующее законодательство.

Они касаются запрета на установление срока выполнения контракта, очевидно являющегося неразумным для всего предусмотренного объема работ. Минимальный срок исполнения контракта должен быть установлен, исходя из условий его реального исполнения, а также соответствовать утвержденным нормам производства работ. Эти предложения реализованы в новом законе 504-ФЗ, согласно которому Правительство Российской Федерации определит порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта.

— Власти города видят существующие проблемы и принимают меры с учетом мнения предпринимателей, — подчеркнул Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаил Вышегородцев,

Бизнес-омбудсмен также обратил внимание на ограниченную возможность обжалования действий (или бездействия) заказчика в Федеральной антимонопольной службе . Статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предусмотрено, что участник закупки может сделать это лишь в четырех случаях: при отсутствии достаточной информации о закупке или нарушении сроков ее размещения в единой информационной системе; при предъявлении к участникам закупки требования о представлении дополнительных документов, не предусмотренных нормативной базой; при осуществлении заказчиками закупки в отсутствие утвержденного и опубликованного положения, а также в случае размещения недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. Ряд возможных нарушений со стороны заказчиков попросту выпадает из этого списка.

— Необходимо максимально расширить законодательно закрепленный перечень оснований для обжалования действий заказчиков в антимонопольный орган, — считает бизнес-омбудсмен.

В частности, Уполномоченный выступил с инициативой ввести запреты на предъявление требований, не предусмотренных документацией о закупке, на осуществление закупки с нарушением закона и (или) положения о закупках. Эти предложения реализованы в Федеральном законе № 505-ФЗ.

— Работа над совершенствованием законодательства — одна из важнейших задач, стоящих перед Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве, — подчеркивает Михаил Вышегородцев, — Но, главное — создать эффективную систему взаимодействия между предпринимателями, представителями власти и общественностью. Крайне важно научиться понимать друг друга, открыто обсуждать проблемы и находить кратчайший путь от постановки задач до их решения.

Бизнес-омбудсмен столицы также отметил, что активная работа по реализации законодательных инициатив предпринимателей будет продолжена, и выразил надежду на расширение конструктивного сотрудничества в рамках деятельности Общественного Совета, экспертных советов и рабочих групп, созданных при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве.

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