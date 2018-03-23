Книга или интернет. Как будет выглядеть библиотека будущего

В Центральном выставочном комплексе «Манеж» открылся Московский культурный форум.

Корреспондент «ВМ» встретился на мероприятии с генеральным директором Московской дирекции по развитию культурных центров Марией Рогачевой и поинтересовался, нужно ли библиотекам бояться технического прогресса и как меняется формат общения с читателями.

— Какого эффекта Вы ожидаете от Московского культурного форума для учреждений, которые курируете?

— Это праздник для нас, очень важное событие. И не только потому что форум приурочен ко Дню работника культуры, а потому что у нас есть возможность в самом центре Москвы показать сегодняшние проекты библиотек и культурных центров.

Для форума мы подготовили обширную программу, это в общей сложности более 500 мероприятий. И наши библиотеки на Московском культурном форуме ежегодно записывают огромное количество читателей. За два предыдущих года это более восьми тысяч жителей столицы, и более полутора тысяч записываются в культурные центры. Это говорит о том, что представление о наших учреждениях после форума у людей меняется. У нас есть смарт-библиотеки, тематические библиотеки, а совсем недавно в библиотеке №227 на Северо-Западе города начала работу площадка «Графические истории». Здесь объединены поп-арт, комиксы и графические романы. Мы привлекаем людей встречами с писателями, мастер-классами, в общем всем тем, что позволяет интерактивно погрузиться в мир литературы.

— Я однажды побывал в библиотеке «Небо», которую курирует Дирекция. Там внутри установили кабину настоящего самолета, переоборудованную в авиатренажер. Когда вы беретесь за подобные проекты, то руководствуетесь запросами читателей или современными трендами?

— Эти желания исходят от самих учреждений. Библиотека, в которой вы были, сразу привлекла любителей авиационной тематики, увеличился книжный фонд по этому направлению. И приходит очень много людей, которые заинтересовались, увидев внутри библиотеки кабину самолета.

С библиотекой комиксов, к примеру, другая история. Это всегда была молодежная библиотека, тогда мы начали искать интересные проекты для привлечения внимания. Можно сказать, мы проводим некий эксперимент, когда учреждения после исследования интересов горожан на конкретной территории сами выбирают тематику.

— Сложно представить библиотеку комиксов в Москве еще лет 15 назад. Получается, что библиотеки становятся более приспособленными под современные запросы молодых людей?

— В этом вся суть проектов. Все нацелено на то, чтобы библиотеки стали открытыми для новых читателей. Какое-то время назад активно обсуждалось, что эти учреждения просто не видно в городской застройке, когда проходишь мимо. Тогда мы разработали единое оформление, новый бренд. Наверняка вы заметили, что многие библиотеки сейчас имеют единые вывески. Однажды я была на радио, и во время интервью меня спросили: «Так это, оказывается, библиотеки, а не сеть кафе?»

И у многих молодых людей до сих пор сидит в голове образ недоброй тети, которая трудится в библиотеке. Пару раз с таким столкнешься, и пропадает желание ходить туда всю жизнь. Я не могу сказать, что все наши библиотеки на 100 процентов избавились от подобных вещей. Но мы с этим активно работаем. Есть понимание, что если мы не сосредоточим наши усилия на кадровой политике, то, несмотря на все возможности, наши учреждения не будут успешными.

— Вы вырабатываете новый формат поведения библиотекарей?

— Находимся в начале этого пути. В 2018 году одно из приоритетных направлений нашей работы — клиентоориентированность. Москвичи привыкли к тому, что куда бы они не пришли, им всегда рады. А первое впечатление очень важно. От него зависит, придет ли человек в следующий раз. — На Московском культурном форуме активно обсуждали, что театр может уйти в виртуальную реальность. Не боитесь ли вы этого по отношению к библиотекам? И не получится ли так, что вся проведенная работа после технологического скачка сойдет на нет? — Мне кажется, наша жизнь в какой-то момент очень сильно поменяется. Не только в библиотеке или театре. Да, учреждения культуры могут уйти в виртуальную реальность, но на сегодняшний день я бы не сказала, что мы конкурируем с интернетом. Мы заново запустили совместный проект с одной из коммерческих интернет-библиотек, и читателям стали доступны 250 тысяч книг. И мне многие говорят мол зачем вы рекламируете не себя. А я отвечаю, что моя задача — дать читателю максимум возможного, чтобы он пришел в наши библиотеки и культурные центры и увидел, как здесь круто. Электронные книги дополняют фонд, а не конкурирует с ним. Самое главное — это живое общение. Сейчас, когда человек погряз в социальных сетях, ему хочется встречаться даже с незнакомыми людьми на реальной площадке и что-то обсуждать. Виртуальная реальность — это круто. Но мне кажется, что люди даже немного подустали от этого. С одной стороны, мы за то, чтобы библиотеки были оснащены современными технологиями. Но иногда в тех же детских библиотеках родители просят, чтобы ребенок просто почитал книгу и отдохнул от гаджетов. Это повод задуматься. Быть может, где-то нужно оставить аутентичную обстановку для чтения.

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