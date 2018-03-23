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Одна из секций Патриаршего моста в Москве оказалась в аварийном состоянии
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Одна из секций Патриаршего моста в Москве оказалась в аварийном состоянии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Одна из секций Патриаршего моста в районе Якиманской набережной угрожающе провисла и может обрушиться в любой момент. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в оперативных службах столицы.
Сообщается, что большая часть конструкции в начале Патриаршего моста на Якиманской набережной угрожающе висит. Перекрытие, изготовленное преимущественно из стекла и дерева, может травмировать проходящих в любой момент.
В настоящее время городские службы пытаются срочно устранить возникший дефект, а также установить причину опасной деформации.
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в центре столицы, сообщил источник в экстренных службах «360». Обстоятельства происшествия уточняются.
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