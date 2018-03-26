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Партия Пучдемона хочет найти способ избрать его главой Женералитета
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Партия Пучдемона хочет найти способ избрать его главой Женералитета 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МАДРИД, 26 мар — РИА Новости. Представитель блока «Вместе за Каталонию» Элса Артади призвала утвердить Карлеса Пучдемона в качестве главы Женералитета в ответ на его задержание в Германии.
"Нужно понять, как имеющимися у нас средствами сделать Пучдемона главой (правительства). Не символическим председателем, а настоящим", — заявила Артади в интервью каталонскому телевидению.
По словам Артади, целью партии изначально было восстановление Пучдемона в качестве главы Женералитета, однако планы движения за независимость столкнулись с проблемой того, что «каждый предложенный кандидат» встречается с помехами со стороны испанских судов.
В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер.
В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организа ции восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, отозвал его до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.
В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека «Левых республиканцев Каталонии» Марты Ровиры, которая, предположительно, находится в Швейцарии.
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