Партия Пучдемона хочет найти способ избрать его главой Женералитета

МАДРИД , 26 мар — РИА Новости . Представитель блока «Вместе за Каталонию» Элса Артади призвала утвердить Карлеса Пучдемона в качестве главы Женералитета в ответ на его задержание в Германии.

"Нужно понять, как имеющимися у нас средствами сделать Пучдемона главой (правительства). Не символическим председателем, а настоящим", — заявила Артади в интервью каталонскому телевидению.

По словам Артади, целью партии изначально было восстановление Пучдемона в качестве главы Женералитета, однако планы движения за независимость столкнулись с проблемой того, что «каждый предложенный кандидат» встречается с помехами со стороны испанских судов.

В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер

Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организа ции восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, отозвал его до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.