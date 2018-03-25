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Испания готовит документы для экстрадиции Пучдемона из Германии
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Испания готовит документы для экстрадиции Пучдемона из Германии 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Для экстрадиции бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона немецкой прокуратуре и агентству ЕС Евроюст испанская прокуратура передает документы, необходимые для евроордера.
Пучдемон был задержан в Германии после пересечения границы с Данией. В настоящее время он находится в комиссариате. О его задержании Испании сообщили.
В Германии Пучдемону грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Решение об экстрадиции должно быть принято в течение 60 дней, срок может быть продлен.
Лидер центристской партии «Граждане» Альберт Ривера заметил в Twitter, что нельзя пытаться разрушить европейскую демократию безнаказанно.
Se acabó la fuga del golpista Puigdemont. Intentar destruir una democracia europea, saltarse las leyes democráticas, romper la convivencia o malversar dinero público para ello no puede gozar de impunidad, la Justicia hace su trabajo. https://t.co/18rvs40rbf
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 25 марта 2018 г.
В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. Ему грозит до 30 лет тюрьмы по первому обвинению
Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного судья Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал. В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона. В момент выдачи евроордера на арест Пучдемон находился в Финляндии.
Финляндия и Испания начали переговоры, но стало известно, что Пучдемон отправился в Брюссель, передает РИА Новости.
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