Испания готовит документы для экстрадиции Пучдемона из Германии

Для экстрадиции бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона немецкой прокуратуре и агентству ЕС Евроюст испанская прокуратура передает документы, необходимые для евроордера.

Пучдемон был задержан в Германии после пересечения границы с Данией . В настоящее время он находится в комиссариате. О его задержании Испании сообщили.

В Германии Пучдемону грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Решение об экстрадиции должно быть принято в течение 60 дней, срок может быть продлен.

Лидер центристской партии «Граждане» Альберт Ривера заметил в Twitter, что нельзя пытаться разрушить европейскую демократию безнаказанно.

Se acabó la fuga del golpista Puigdemont. Intentar destruir una democracia europea, saltarse las leyes democráticas, romper la convivencia o malversar dinero público para ello no puede gozar de impunidad, la Justicia hace su trabajo. https://t.co/18rvs40rbf

— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 25 марта 2018 г.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. Ему грозит до 30 лет тюрьмы по первому обвинению

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного судья Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал. В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона. В момент выдачи евроордера на арест Пучдемон находился в Финляндии