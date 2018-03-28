Германия прихватила испанскую заразу

Вот только его нам не хватало! В воскресенье утром между датской границей и Гамбургом на автобане А7 был арестован лидер каталонских сепаратистов Пучдемон. В этой отвратительной истории все было неслучайно. Испанские спецслужбы вели Пуча все то время, что он обитал в Финляндии . Затем Мадрид усилил давление на Хельсинки , и бывшему премьеру Каталонии финские коллеги мягко указали в сторону границы.

Еще в прошлую пятницу испанские власти обновили международный ордер на его арест и очень настойчиво передали его Берлину. В итоге как только Пучдемон на немецкой территории заехал в придорожный ресторан выпить чашку кофе, его вежливо, но неотвратимо взяли под белы рученьки.

Сейчас он сидит в тюрьме города Ноймюнстер . А Германия попала в ловушку, которую нам красиво расставил сам Пучдемон. Ему позарез было нужно интернационализировать конфликт между Мадридом и Барселоной. Втянуть в него Берлин — это лучшее, что можно было сделать в безнадежной ситуации бывшего лидера сепаратистов.

Теперь и Германия больна чертовой испанкой! В Барселоне уже десятки тысяч на площадях требуют от Берлина не выдавать Пучдемона Мадриду. Этого же требует от правительства и «Левая» партия. Вынужденный арест бывшего каталонского премьера превратил для нового правительства в Берлине воскресенье в сплошную головную боль. Пучдемон — единственный в данный момент политический заключенный в Германии. Как с ним ни поступи, хорошего будет мало. Его трудно выдать испанцам и еще труднее не выдать. Он — болезнь, от которой нельзя вылечиться раньше, чем она сама пройдет.

В понедельник судья рассмотрел дело арестованного скандального испанца и, воспользовавшись чисто формальными требованиями установления его личности, оставил Пучдемона на праздничную неделю за решеткой. Правительство получило небольшую паузу.

Кстати, Пучдемон направлялся через Германию в Бельгию , где он поселился после бегства из Барселоны. Местечко, в котором он теперь живет, называется скромно — Ватерлоо. Символично, что именно там в 1815 году завершилась политическая и военная карьера первого создателя единой Европы. Звали его Бонапарт Наполеон.

Ах, какие же тонкие кружева плетет История, если к ним приглядываться с веселым любопытством!..