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В МВД рассказали о том, как автомобилисты будут получать права
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В МВД рассказали о том, как автомобилисты будут получать права 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
МВД уточнило детали нового порядка выдачи водительских удостоверений после возникших у автомобилистов вопросов. Представители органов прокомментировали слухи о возможных изменениях в процессе выдачи водительских прав, сообщила «Российская газета».
Выдача первых прав будет происходить, как и раньше, в экзаменационном подразделении ГАИ, куда можно обратиться через электронный портал Госуслуг, за что обратившемуся будет полагаться 30% скидка, либо посетив отделение лично.
В случае замены прав достаточно будет также обратиться в Многофункциональный центр. Для ее осуществления необходимо принести с собой паспорт гражданина РФ или другое удостоверение личности, действительную медицинскую справку и прежнее водительское удостоверение.
В случае, если гражданин обращается в центр
из-за  утери прав, справка не нужна, однако, если справка будет предоставлена, автомобилист получит права, которые будут действительны в течение следующих десяти лет, а не до даты истечения старых. Стоимость госпошлины составит две тысячи рублей, либо 1 400 рублей через портал Госуслуг.
Обмен прав в ГИБДД произойдет за один день, в то время как МФЦ изготовления документа придется дожидаться 15 дней, хотя обычно этот срок не превышает недели. Замена прав для граждан страны производится в любом регионе. Выходцам из других стран придется получать удостоверение в регионе по месту проживания.
МВД регулярно обсуждает возможные изменения в правилах дорожного движения и порядке выдачи документов с целью улучшить обстановку на дорогах. Кроме того правоохранительное ведомство периодически пересматривает полномочия патрульной службы, чтобы облегчить работу сотрудников столичной полиции. Сегодня Госдума одобрила документ, разрешающий постовым применять тесты крови для алкогольного освидетельствования автомобилистов.
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