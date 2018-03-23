В МВД рассказали о том, как автомобилисты будут получать права

МВД уточнило детали нового порядка выдачи водительских удостоверений после возникших у автомобилистов вопросов. Представители органов прокомментировали слухи о возможных изменениях в процессе выдачи водительских прав, сообщила « Российская газета ».

Выдача первых прав будет происходить, как и раньше, в экзаменационном подразделении ГАИ , куда можно обратиться через электронный портал Госуслуг, за что обратившемуся будет полагаться 30% скидка, либо посетив отделение лично.

В случае замены прав достаточно будет также обратиться в Многофункциональный центр. Для ее осуществления необходимо принести с собой паспорт гражданина РФ или другое удостоверение личности, действительную медицинскую справку и прежнее водительское удостоверение.

В случае, если гражданин обращается в центр

из-за утери прав, справка не нужна, однако, если справка будет предоставлена, автомобилист получит права, которые будут действительны в течение следующих десяти лет, а не до даты истечения старых. Стоимость госпошлины составит две тысячи рублей, либо 1 400 рублей через портал Госуслуг.

Обмен прав в ГИБДД произойдет за один день, в то время как МФЦ изготовления документа придется дожидаться 15 дней, хотя обычно этот срок не превышает недели. Замена прав для граждан страны производится в любом регионе. Выходцам из других стран придется получать удостоверение в регионе по месту проживания.