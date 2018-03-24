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Более 20 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне
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Более 20 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: BFM.RU
В Барселоне более 20 человек пострадали в ходе столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полицией, передает ТВ Центр.
Активисты жгли портреты короля и призывали к всеобщей забастовке. В какой-то момент они попытались прорвать полицейское оцепление у здания регионального правительства, стали забрасывать стражей порядка дымовыми шашками и бутылками. Для разгона толпы правоохранители применили резиновые дубинки и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.
Тысячи людей вышли на улицы и в других испанских городах. Акции протеста начались после того, как Верховный суд предъявил обвинения 25-ти каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости автономии, 13-ти из них — в организации восстания. Сейчас пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль, арестованы и доставлены в тюрьмы Мадрида.
Выданы международные ордера и на задержание шести каталонских чиновников, находящихся за пределами Испании. Среди них экс глава автономии Карлес Пучдемон. Полиция Финляндии, в которой он сейчас находится, уже получила запрос от Испании на его экстрадицию. Теперь стороны ведут обмен дополнительной информацией.
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