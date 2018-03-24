Более 20 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне

В Барселоне более 20 человек пострадали в ходе столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полицией, передает ТВ Центр

Активисты жгли портреты короля и призывали к всеобщей забастовке. В какой-то момент они попытались прорвать полицейское оцепление у здания регионального правительства, стали забрасывать стражей порядка дымовыми шашками и бутылками. Для разгона толпы правоохранители применили резиновые дубинки и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Тысячи людей вышли на улицы и в других испанских городах. Акции протеста начались после того, как Верховный суд предъявил обвинения 25-ти каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости автономии, 13-ти из них — в организации восстания. Сейчас пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль , арестованы и доставлены в тюрьмы Мадрида